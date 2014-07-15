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Политика

15 июля 2014, 11:35

Ольгу Егорову оставили главой Мосгорсуда еще на шесть лет

Мосгорсуд назначения Ольга Егорова власть квалификация

Фото: ИТАР-ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей оставила Ольгу Егорову главой Мосгорсуда еще на шесть лет, сообщает МИА "Россия сегодня".

Егорова, которая занимает этот пост с 2000 года, была единственным кандидатом на должность главы МГС. Добавим, что окончательное решение о назначении председателя суда города федерального значения принимается президентом.

Ольга Егорова родилась в 1955 году. После окончания школы в декабре 1972 года устроилась в Октябрьский народный (сейчас Гагаринский) суд Москвы, где проработала около десяти лет — сначала в архиве, затем секретарем, заведующей канцелярией и консультантом. В 1977 году Егорова поступила на вечернее отделение Всесоюзного юридического заочного института; закончила институт в 1982 году, получив специальность юриста.

C 1983 года Ольга Егорова исполняла обязанности народного судьи Октябрьского районного суда. В мае 1984 года на состоявшихся довыборах в Брежневском (ныне Черемушкинскинском) районном суде Москвы Егорова была избрана народным судьей; позднее была назначена заместителем председателя этого суда.

В 1988 году Егорову перевели в Московский городской суд. Первое время она рассматривала уголовные дела в отношении несовершеннолетних, затем была переведена на гражданские дела по первой инстанции. В конце 1997 года председатель Мосгорсуда Зоя Корнева назначила ее исполняющей обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам.

В начале июня 1999 года Зоя Корнева была отправлена в отставку, и в том же месяце Московская городская Дума рекомендовала на пост председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, но в августе того же года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России не согласовала кандидатуру Егоровой на эту должность. В сентябре 1999 года находящаяся в отставке Корнева подписала приказ о возложении обязанностей председателя суда на Егорову.

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