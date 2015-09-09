Слепая певица отказалась от претензий к обвиняемой в краже собаки-поводыря

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Слепая певица Юлия Дьякова, у которой предположительно похитили собаку-поводыря Диану, не намерена предъявлять претензии обвиняемой в краже животного Виктории Павленко. Об этом Дьякова заявила в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на домашний арест Павленко.

"В силу своей гордости и интеллигентности я не буду предъявлять никаких исковых требований – ни за пропавшую амуницию, ни за лечение собаки, ни за моральный ущерб. Только то наказание, которое назначит суд. Это моя принципиальная позиция", – сказала Дьякова журналистам.

Сегодня Мосгорсуд оставил Павленко под домашним арестом до 29 сентября, частично удовлетворив жалобу защиты.

Суд запретил обвиняемой в краже собаки-поводыря без разрешения следователя покидать квартиру в подмосковной Балашихе, общаться с кем-либо кроме близких родственников и адвокатов, получать или отправлять корреспонденцию, а также использовать любые средства связи, кроме звонков в службы экстренной помощи. Но Павленко разрешили двухчасовые прогулки с 17 до 19 часов, а также посещение врачей и продуктовых магазинов.

Напомним, собаку-поводыря по кличке Диана якобы украли у слепой певицы Юлии Дьяковой в конце июля около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался.

Позже выяснилось, что женщину, которая могла украсть лабрадора, видели в метро с собакой. Тогда же неизвестный позвонил в полицию и сказал, что нашел выброшенный ошейник с номером телефона владелицы. Сама обвиняемая сказала, что ошейник был на лабрадоре.

Помочь разыскать собаку вызвался Следственный комитет. В итоге ее нашли в приюте для бездомных животных в Ступине. Затем задержали и предполагаемую похитительницу.