Мосгорсуд признал законным арест участниц Pussy Riot

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд признал законным решение Таганского суда продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении участниц группы Pussy Riot, сообщает РИА Новости.

Первым слушалось дело Надежды Толоконниковой. Надежда подчеркнула, что их акция не нанесла ущерба людям, была символической. Поручители девушки напомнили, что у нее есть 4-летняя дочь. Но суд оставил решение Таганского суда без изменения.

Позже были рассмотрены дела Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич. В отношении их Мосгорсуд также признал законным решение суда первой инстанции.

Таким образом, суд отклонил кассационные жалобы защиты всех троих участниц группы и оставил девушек под стражей.

Участницы Pussy Riot - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - арестованы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. Следствие предъявило девушкам обвинение по статье «хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.