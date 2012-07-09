Приговор виновнику гибели антифашиста признан законным

Мосгорсуд отклонил жалобу Юрия Тихомирова на решение Люблинского суда, приговорившего его к десяти годам колонии строгого режима. Таким образом, решение районного суда признано законным, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в июне 2009 года Тихомиров четыре раза в упор выстрелил Джапаридзе в голову из пистолета "Оса", а затем его сообщник нанес потерпевшему 26 ударов ножом. Пострадавший скончался в больнице в тот же день.

Следствие считает, что мотивом для преступления стала ненависть Тихомирова к антифашистам.

Сначала Тихомирову вменялось совершение преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы». Однако позднее обвинение было переквалифицировано по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В результате дело рассматривалось без участия присяжных.