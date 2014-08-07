Суд в Москве огласит приговор сообщникам убийцы генерала Думбадзе

Здание Мосгорсуда. Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд в четверг огласит приговор фигурантам дела об убийстве в столице мятежного грузинского генерала Романа Думбадзе, информирует МИА "Россия сегодня".

Ранее прокурор попросил назначить трем подсудимым в зависимости от их роли в подготовке преступления от 4 лет до пожизненного заключения.

Приговор будет основан на вердикте присяжных, которые признали двух подсудимых - Романа Белканию и Торнике Квирикашвили - виновными в убийстве и незаконном обороте оружия, а третьего фигуранта, Александра Беришвили, оправдали по этим обвинениям, сочтя доказанной только его причастность к хранению боеприпасов.

Напомним, что Думбадзе застрелили на Рублевском шоссе в Москве 21 мая 2012 года. С 2004 года он отбывал пожизненное заключение в Грузии за измену родине. В августе 2008 года в Гори грузинская сторона передала России генерала, взамен российская сторона передала Грузии 12 грузинских военных. В 2010 году по указу президента России Думбадзе получил российское гражданство. Исполнитель убийства - 52-летний гражданин Грузии Гочи Квирикашвили - признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке. Согласно приговору, ему предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет. Подсудимые, по версии следствия, помогали ему в подготовке убийства.