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Происшествия

06 июля 2012, 18:18

Оглашен приговор по нападению на женщину на Ленинском проспекте

Мосгорсуд прокуратура Москвы суды приговоры

Московский городской суд вынес обвинительный приговор 28-летнему уроженцу Саранска Евгению Школкину, совершившему нападение на женщину на юге столицы.

Преступление было совершено вечером 10 декабря 2011 года возле одного из домов на Ленинском проспекте Москвы. Как было установлено следствием, Школкин напал на незнакомую ему женщину, нанес ей ножевые ранения в область живота и шеи, после чего «завладел имуществом пострадавшей на общую сумму свыше 450 000 рублей».

Суд признал Школкина виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на убийство» и «Разбой», и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении материального и морального вреда на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.

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