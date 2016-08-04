Суд оставил Дениса Никандрова под стражей до 15 сентября

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Мосгорсуд оставил под арестом до 15 сентября замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Дениса Никандрова, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд оставил постановление Лефортовского суда без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения.

Судебный процесс по ходатайству прокурора проходил в закрытом режиме. Свое ходатайство он мотивировал тем, что в ходе заседания будут оглашены данные предварительного следствия.

Первого замначальника столичного управления СК оставили под арестом

ФСБ 19 июля провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Под стражу были взяты Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования.

Никандрову и Ламонову предъявлено обвинение во взяточничестве.