Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

04 августа 2016, 12:00

Суд оставил Дениса Никандрова под стражей до 15 сентября

Мосгорсуд суды аресты СК РФ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Мосгорсуд оставил под арестом до 15 сентября замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Дениса Никандрова, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд оставил постановление Лефортовского суда без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения.

Судебный процесс по ходатайству прокурора проходил в закрытом режиме. Свое ходатайство он мотивировал тем, что в ходе заседания будут оглашены данные предварительного следствия.

Первого замначальника столичного управления СК оставили под арестом

ФСБ 19 июля провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Под стражу были взяты Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования.

Никандрову и Ламонову предъявлено обвинение во взяточничестве.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать