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Происшествия

03 августа 2012, 18:36

Чиновники ЦАО осуждены за получение взятки в 50 тысяч рублей

Мосгорсуд взяточничество криминал уголовные дела суды Генеральная прокуратура РФ

ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд вынес приговор заместителю начальника административно-технической инспекции по ЦАО Москвы Сергею Гришину, начальника отдела инспекции Любови Терехиной и столичному бизнесмену Александру Синицыну. 39-летний Гришин признан виновным в преступлении по статье 290 УК РФ (получение взятки), 34-летняя Терехина – по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а 39-летний Синицын – по статье 291 УК РФ (дача взятки).

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, в мае 2011 года Терехина встретилась с Синицыным. Чиновница сообщила бизнесмену, что его фирма пропустила срок закрытия ордера, выданного объединением АТИ Москвы на производство земляных работ, обустройство и содержание строительной площадки на улице Щипок.

Затем Терехина предложила Синицыну оказать содействие в закрытии ордера и таким образом спасти его от административной ответственности. Это она пообещала сделать за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, которое необходимо было передать Сергею Гришину.

25 мая 2011 года Терехина получила от Синицына взятку для последующей передачи Гришину, после чего была задержана работниками органов внутренних дел. На следующий день Терехина под контролем оперативников передала деньги Гришину, после чего он также был задержан.

Суд приговорил Гришина к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Терехину и Синицына суд обязал выплатить штрафы - по 1,5 миллиона рублей с каждого.

Кроме того, Гришин и Терехина на 2 года лишены права занимать государственные или муниципальные должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

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