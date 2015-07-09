Инвесторам предложат отреставрировать 17 памятников архитектуры

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

17 исторических зданий планируют восстановить с помощью средств инвесторов по программе "1 рубль за квадратный метр в год". 80 процентов из этих зданий находятся в центре Москвы, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Порядка 17 объектов в неудовлетворительном состоянии планируем предложить департаменту городского имущества (ДГИ) для дальнейшей реализации. Коллеги из ДГИ проверят, свободны ли они от обязательств или есть арендатор. Если есть, то будем его стимулировать, чтобы привел здание в порядок", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Например, в списке оказалась Городская усадьба Колесникова - Саргиных - Шапатиной, которая находится на Таганской площади. Здание, построенное в конце XVIII века находится в плачевном состоянии.

Также отреставрировать планируют Городскую усадьбу Морозовых на Николоямской улице, Главный дом на той же улице и Жилой дом Баулина.

Все объекты будут отремонтированы по программе "рубль за квадратный метр". Город предлагает в аренду на 49 лет памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии. Инвестор обязуется в течение пяти лет восстановить объект, после чего получает его в аренду по льготной ставке.

Программа уже доказала свою эффективность. Инвесторы получили по льготной ставке аренды ряд отреставрированных ими объектов.

Первым таким памятником стал "Дом с кариатидами" в Печатниковом переулке. Двухэтажное здание из красного кирпича до 2012 года находилось практически в развалинах. Однако инвестор за год провел ремонтные работы, которые были высоко оценены Сергеем Собяниным.

В декабре 2013 года завершилась реставрация Городской усадьбы, построенной архитектором Буссе, в Подсосенском переулке. Здание без крыши и с обвалившимися перекрытиями восстановили всего за полгода.

В мае прошлого года была восстановлена Большая Померанцевая оранжерея. До передачи инвестору она фактически лежала в руинах.

Стоит отметить, что в июне Мосгорнаследие приняло работы по реставрации Административного корпуса в Большом Козловском переулке.