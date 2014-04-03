Усадьбу Науша - Пуговкиной успешно отреставрировали

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Городскую усадьбу К.Б.Науша - Е.П.Пуговкиной успешно отреставрировали, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия. Здание конца XVIII - начала XIX века, находящееся в Большом Спасоглинищевском переулке, было проверено и сдано комиссии ведомства.

Напомним, Мосгорнаследие в декабре прошлого года выдало 21 задание и разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Реставрация усадьбы Науша - Пуговкиной проводилась в ноябре-декабре 2013 за счет средств собственников здания.

Кроме того, в прошлом году были отреставрированы объекты культурного наследия в Спиридоньевском и Малом Патриаршем переулке, а также на Мясницкой, Малой Бронной улцие и улице Спиридоновке.