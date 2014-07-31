КОИБы на выборах в МГД будут использованы в 14 избирательных округах

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Комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Алексей Шленов на заседании в четверг, 31 июля.

По словам Шленова, Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса, сообщает Агентство "Москва".

"Будет задействованы 978 КОИБов, 64 - это резерв. Участки, где будут использоваться КОИБы, охватывают 29,5% избирателей Москвы", - сказал он.

Алексей Шленов пояснил, что КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Председатель МГИК Валентин Горбунов заявил, что на участках, оборудованных КОИБами, дополнительно будет проведен ручной пересчет голосов. При этом он отметил, что в Москве регулярно используются комплексы обработки бюллетеней, и никогда расхождений итогов, подсчитанных машиной и вручную, не было.

"Представители КПРФ обратились к нам с просьбой как всегда провести ручной пересчет голосов, что предусматривает, но не обязывает закон. Но раз представители одной из партий, члены которой выдвинулись на выборы по всем округам, настаивают на проведении данной процедуры, комиссией сегодня принято решение о предусмотрении ручного пересчета голосов. Теперь МГИК будет подготовлен соответствующий документ о порядке проведения ручного пересчета голосов", - сказал Горбунов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех городских СМИ. Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

28 июля начал работу новый сайт, посвященный выборам в Мосгордуму. На обновленном портале появилась удобная навигация, легко найти решения избирательной комиссии, сведения о кандидатах в депутаты и адреса избирательных участков.