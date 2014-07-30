Область передала Москве 500 КОИБов для выборов в МГД

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Избирательная комиссия Московской области передала Мосгоризбиркому 500 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), которые будут использоваться на выборах в Мосгордуму 14 сентября, сообщает Агентство "Москва".

Акт передачи 30 июля подписали председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и глава подмосковного избиркома Ирек Вильданов. "Московская область передает практически 40% того, что Москва будет использовать 14 сентября на выборах", - сказал Горбунов. Он отметил, что всего при голосовании будет использоваться более тысячи КОИБов примерно на трети избирательных участков. По его мнению, это повысит доверие общества к выборам.

В свою очередь, Вильданов заявил, что переданная Москве аппаратура использовалась в ходе голосования по выборам губернатора Московской области, пишет "Интерфакс". "Это очень хорошее оружие в борьбе с разговорами о том, что фальсифицируются выборы. У нас эти разговоры прекратились", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что московские власти закупят 100 автоматизированных рабочих мест (программно-технических комплексов) для мониторинга видеотрансляции, которая будет организована на выборах в Мосгордуму. Для мониторинга закупят системные блоки с 4-х ядерными процессорами, жесткими дисками объемом в 1 Тб и 8 Гб оперативной памяти, а также мониторы диагональю 21,5 дюйма.

"Москва в цифрах": Выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех городских СМИ. Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".