28 октября 2013, 17:58

Политика

Комиссия МГД поддержала поправки в проект трехлетнего бюджета

Фото: M24.ru

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы поддержала поправки в проект бюджета столицы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года.

Поправками уточняются нормативы начисления налогов на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов, а также учитываются расходы на содержание муниципальных служащих.

Как отметила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова, комиссия не рекомендует принимать поправки, предложенные фракцией КПРФ в Мосгордуме, поскольку они ведут к увеличению расходной части бюджета Москвы.

Напомним, что ранее проект бюджета в первом чтении одобрила Мосгордума.

Мосгордума бюджет поправки

