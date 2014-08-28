Полная расшифровка дебатов кандидатов 17-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 17 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 17-го избирательного округа. Участие в них приняли Александр Сметанов ("Единая Россия"), Михаил Петров (КПРФ), Андрей Андреев (ЛДПР), Игорь Брумель ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва24" – дебаты кандидатов Московской городской Думы. Я напомню, что выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебетах добровольное. Этот выпуск дебатов будет транслироваться также на радиостанции "Москва FM" в 22.30. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем.

И сегодня у нас в студии – кандидаты в депутаты по 17-му избирательному округу, который включает в себя районы Перово, часть района Ивановское и часть района Соколиная Гора. Представлю кандидатов. Александр Сметанов получил №1 в нашей жеребьевке.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 17-го округа

Александр Сметанов: Здравствуйте.

Ведущий: Михаил Петров, у него №2.

Михаил Петров: С праздником, москвичи.

Ведущий: И Андрей Андреев, №3.

Андрей Андреев: Добрый вечер уважаемые москвичи.

Ведущий: Номер 4 у Игоря Брумеля.

Игорь Брумель: Добрый вечер, уважаемые москвичи.

Ведущий: Кандидаты Николай Пинясов и Алексей Пономарев по разным причинам в дебатах не участвуют. Итак, сейчас каждый из вас, господа, сможет коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута. Кандидаты начинают свое выступление согласно жеребьевке. Итак, первая минута времени для Александра Сметанова, время пошло.

Избирательный округ № 17 Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная Гора Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная Гора Кандидаты: Андреев Андрей Владимирович

Родился в 1987 году, живет в городе Подольске Московской области. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Брумель Игорь Николаевич

Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Петров Михаил Владимирович

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Пинясов Николай Сергеевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пономарев Алексей Анатольевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.

Сметанов Александр Юрьевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".



Александр Сметанов: Спасибо. Сметанов Александр Юрьевич, я генеральный директор научно-производственного предприятия "Сапфир". Предприятие выпускает военную электронику для нужд Министерства обороны, Росавиакосмоса и Минатома. 20 лет я работал в Комитете государственной безопасности, где выпускал специальную технику, которая помогала москвичам заниматься, спокойно жить, помогала разминировать взрывоопасные предметы в городе Москве. Я прошел путь от фрезеровщика до генерального директора. Я награжден медалями и орденами Советского Союза и России. Спасибо.

Ведущий: Александр, на что вы будете делать акцент в своей предвыборной программе.

Александр Сметанов: В своей предвыборной программе я хотел бы сделать акцент на профориентацию молодежи, привитие им любви к профессии и … Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Михаил Петров получил номер два на нашей жеребьевке, и сейчас у него будет минута, время пошло для вас.

Михаил Петров: Петров Михаил Владимирович, всю жизнь прожил в Перове, работаю в Перове, депутат района Перово. Дети войны – это те, кто по возрасту не был призван на фронт или родился в годы войны, но именно на их детские плечи легли тяготы возрождения нашей страны. Усилиями КПРФ была создана российская общественная организация "Дети войны". В Перове, в Ивановском, на Соколиной Горе есть ее местное отделение. КПРФ требует на законодательном уровне дать им льготы, равные льготам участников войны. Разовая помощь проблему не решает. Закон готов, но партия власти раз за разом отклоняет его. По возрасту я не вхожу в эту категорию, но я являюсь членом этой организации, и это моя личная гарантия того, что мы отстоим права детей. Я сделал свой выбор, теперь выбор за вами. Петров Михаил Владимирович.

Ведущий: Михаил, может быть, какие-то еще темы будут подниматься в вашей предвыборной программе?

Михаил Петров: Главная моя тема – это доказать системе власти, что мнение народа – закон.

Ведущий: Спасибо. Андрей Андреев, номер третий в сегодняшней жеребьёвке. Андрей, минута времени для вас.

Андрей Андреев: Спасибо. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Меня зовут Андреев Андрей, и я являюсь кандидатом от партии ЛДПР. В первую очередь я вижу самой основной своей задачей – это борьба с наркоманией в городе Москве. Потому как очень большое количество молодежи сейчас употребляет наркотические средства. И их становится все больше и больше. Молодежь – это наше будущее, наркоманы представляют опасность для детей, для стариков, которые могут стать легкой добычей, когда выходят получать пенсию у Сбербанка. Деть могут уколоться об любой шприц. Особенно в Восточном административном округе это особо опасно, так как находится Центр профилактики и борьбы со СПИДом в этом округе. Поэтому обязательно нужно бороться с этой проблемой, я призываю власти всех уровней присоединиться ко мне и помочь, так как мы проводим рейды в аптеки столичные, где продают лекарственные средства не по рецепту, и наркоманы их употребляют, оставляя за собой шприцы. Местная власть никак не реагирует, в некоторые аптеки мы проводили рейд уже трижды. Например, в Текстильщиках, да, не по моему округу, и аптека до сих пор работает. Помогите нам.

Ведущий: Спасибо. Игорь Брумель, четвертый номер по результатам сегодняшней жеребьевке. Игорь, минута времени для вас.

Игорь Брумель: Минута – это не много, я уже говорил это раньше. Наверное, говорить о программе, это будет сложно. Моя программа – это программа партии "Справедливая Россия", которая кандидатом в депутаты Мосгордумы. Спасибо, партия, я не подведу, если меня выберут. Но наша программа – она очень интересная программа, там есть интересные моменты, особенно по жилищно-коммунальному хозяйству, по жилью, но об этом будем говорить потом. Давайте немножко о себе скажу. Я, наверное, более 30 лет уже общественник, я в 1992 году был воином-интернационалистом, защищал Приднестровье, в 1993 году я защищал Верховный Совет, потом я был грозой для игровых жуликов и мафии для игровой, потом я был членом ТИК, и теперь я депутат районного Совета депутатов. Наверное, моя программа будет очень интересной, но об этом говорить будем позже.

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 17 округа

Ведущий: Спасибо, Игорь. Спасибо всем вам за мини-презентацию, теперь будет возможность задавать вопросы вашим коллегам, конкурентам. Также, согласно жеребьевке, сначала пойдем по кругу, от первого к последнему: первый участник задает вопрос участнику под номером два, второй – третьему, третий – четвертому, четвертый – первому. Итак, Александр Сметанов спрашивает у Михаила Петрова. 30 секунд времени будет у вас на вопрос и минута времени будет на ответ. Александр, 30 секунд пошли.

Александр Сметанов: Я знаю, что вы являетесь депутатом от Перова, вы долго работаете, но почему-то вас в этом округе не знают. Мне как жителю этого округа хотелось бы, чтобы в Мосгордуму баллотировались не бездельники, а нормальные, достойные люди. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам за вопрос. Михаил, почему вас не знают в Перове, минута времени на то, чтобы ответить у вас есть.

Михаил Петров: Хватит делать из нас лоскутное одеяло. Проблема москвича – это проблема города. В разных концах Москвы одни и те же проблемы: поставить бесплатно счетчик воды, не греется стояк, сломался кодовый замок, сделать площадку, помочь, дымы, шумы, гам в ближайшем ресторане на Зеленом проспекте, магазин в доме торгует спиртным ночью, значит, ночью я иду с жителями совместно решать эту проблему.

Ведущий: Михаил, а вам не кажется, что вы не отвечаете на вопрос?

Михаил Петров: ГКБ №60 слилось с НИИ Гастроэнтерологии. Инвалиду предложено идти в поликлинику, а там очередь 3 месяца. Я решил и этот вопрос. Слияние двух центров – "Надежда" и "Россия", результат – уволен сотрудник, инвалид детства. Любое обращение граждан к депутату – это факт того, что схема "человек – город" не работает. Помочь смог депутат. Важно понять причину и исправить схему взаимодействия, то есть закон. Это уровень городской думы. Курс КПРФ – социальная ориентация, курс нынешней власти – получение прибыли. Я свой выбор уже сделал, теперь выбор за вами, москвичи.

Ведущий: Михаил, спасибо. Но тем не менее я бы обратил ваше внимание на то, что вы говорите о взаимодействии, а сейчас даже не было взаимодействия между вами и вашим коллегой, и вы вместо того, чтобы отвечать на вопрос, говорили часть своей программы. Я понимаю, что это дебаты, вы вольны делать все что угодно. Но тем не менее то, как вы себя показываете перед камерами, вы так показываете себя перед вашими избирателями.

Михаил Петров: Меня оценит мой избиратель.

Ведущий: Спасибо. 30 секунд времени у вас на вопрос, вы задаете его Андрею Андрееву, время пошло.

Михаил Петров: Андрей Владимирович, когда мы встретились первый раз, вы говорили, что у вас будет очень красивый баннер, но я, проезжая много раз по округу, ни разу не встретил его. Вы не можете пояснить, почему так?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Минута времени сейчас появится на нашем секундомере, после этого у вас будет возможность ответить. Время пошло.

Андрей Андреев: С удовольствием отвечу на этот вопрос. Вчера и позавчера я звонил в агентство Gallery, которое занимается размещением плакатов кандидатов на рекламных щитах в городе Москве. Они отказывают, говорят, что департамент по наружной рекламе им запретил вывешивать лица кандидатов от других оппозиционных партий, только разрешают вешать кандидатов от "Единой России". Я объясняю, дайте мне письменный отказ какой-то, чтобы я на это мог ссылаться и обратиться, например, в суд. Мне говорят, что "ну вы же понимаете, нам еще работать в городе Москве". То есть это был негласный такой отказ. И мне говорят: "Пишите, если хотите, жалобу". Соответственно, если я буду писать жалобы, на это уйдет много времени, и мы вернемся к этому вопросу уже, скорее всего, после выборов, когда уже, как говорится, поезд ушел. Ну вот, соответственно, такая проблема. Жаль, что выборы не такие чистые и честные, как нам обещал мэр города.

Ведущий: Документального подтверждения отказа у вас нет?

Андрей Андреев: Документального подтверждения ничего нет, просто отказывают просто по телефону и все, они даже не встречаются. Не смотря на то, что я заказчик, и оплатил деньги за это.

Ведущий: Спасибо. Андрей, 30 секунд времени у вас на то, чтобы задать ваш вопрос Игорю Брумелю, и время пошло.

Игорь Брумель: Плакали ваши денежки.

Андрей Андреев: Да, Игорь Николаевич, вы встречались с избирателями в районе и говорили, что слышали, как уважаемый Александр Юрьевич обещал зарплату в 70 тысяч сварщикам своего предприятия

Игорь Брумель: Правда, так и было. Это было позавчера.

Андрей Андреев: Так вот прокомментируйте. Я просто сварщик по образованию, мне это очень интересно.

Ведущий: Вопрос закончен? Теперь минута времени на то, чтобы вы могли прокомментировать. Время пошло.

Игорь Брумель: Это было позавчера, Челябинская, дом 9. У меня там были мои избиратели, и уважаемый наш генеральный директор сообщил, что сварщики у него получают по 70 тысяч рублей. Это большая зарплата, я даже сам захотел быть сварщиком, когда уважаемый наш депутат Сметанов пойдет пильщиком бюджета, а я пойду сварщиком. А вот, пожалуйста, вот эта бумага, это из интернета, это вакансия. Здесь на вредном производстве оператор диффузных процессов получать будет 23 тысячи, а потом в перспективе до 30 тысяч. Сварщика здесь нет, но здесь никто не получает у него больше 30 тысяч, а 70 тысяч – это, наверное, не так. Теперь я еще должен сказать, почему такое происходит, – потому что завод не работает, он лежит на боку. На самом деле завод этот государственный – сдается предприятие под рекламу, под торговые точки, под рестораны. Вот доказательства из интернета. Он говорит, что это ложь, но вот доказательства.

Ведущий: Спасибо. Прошу прощения, время истекло. Теперь у вас есть возможность задать ваш вопрос, 30 секунд у вас есть, вы спрашиваете Александра Сметанова, время пошло.

Игорь Брумель: Отлично. Вот, пожалуйста, у меня вопрос. Вопрос, на который Александр Владимирович не нашел ответа. Вот это документы, которые я показываю уважаемым телезрителям. Не только лишь показываю телезрителям, я показываю их Владимиру Владимировичу Путину и Сергею Семеновичу Собянину. Вот это заимствования из разных источников диссертации нашего уважаемого ученого Александра Владимировича Сметанова. Вопрос: вы признаете, что это фальсификация диссертации? Ваша диссертация была сфальсифицирована.

Ведущий: Спасибо. Вопрос понятен, время на вопрос закончилось, прошу прощения. Минута времени на то, чтобы ответить, у вас есть.

Александр Сметанов: Большое спасибо за вопрос. Хочу вам еще раз сказать, я вам вчера сказал, что то, что вы говорите, – это ложь и провокация. Вы, наверное, клоунаду хотите устроить здесь. Так вот я вчера вам ответил, что это не то, чем вы должны заниматься. Вместо того, чтобы заниматься жителями и рассказывать им о своей программе, вы здесь занимаетесь местничеством. Поэтому повторно отвечать на этот вопрос вам, клоуну, я не желаю. Спасибо.

Игорь Брумель: Я клоун? Я просто вывожу вас на чистую воду. Я жуликов всегда на чистую воду выводил и буду так делать дальше.

Александр Сметанов: Эти документы из "Диссернета" – там написано, что моя диссертация заимствована. Я хочу заявить, что это не так. Научное сообщество меня поддержало. Моя новизна доказана, и советую раз и навсегда закрыть эту тему. Особенно вам.

Ведущий: Спасибо. Господа, я попрошу вас сохранять спокойствие. У каждого из вас будет равное количество времени, если вы не будете друг друга перебивать. Иначе мы выйдем за пределы эфирного времени, и его не будет ни у кого. Теперь второй круг. Мы начинаем от номера четвертого. Игорь Брумель задает свой вопрос Андрею Андрееву.

Игорь Брумель: Уважаемый Андрей Андреев! Скажите, пожалуйста, у нас, у вас оплачены деньги за наружную рекламу. Я смотрю, по району езжу, встречаюсь с избирателями – ваших я ни одного плаката не увидел. Зато я увидел, что все остановки обсидели плакаты нашего уважаемого генерального директора. Вопрос: не плакали ли ваши денежки?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что формулировка вам понятна, и, Андрей, у вас есть минута времени.

Андрей Андреев: Да, конечно. Вы знаете, плакали мои денежки, денежки партии, которая профинансировала мою избирательную кампанию. Но зато не плакали денежки Александра Сметанова. Мы видим его рекламные щиты везде: все остановки обклеены, везде висит реклама. Соответственно, все денежные средства, которые с его избирательного счета были оплачены, пошли на пользу, и судиться ему не с кем. Но что я хочу сказать, уважаемые избиратели: если вы видите обильное количество рекламы и что кандидатам все можно, то нужно сделать обратные выводы – что если висит только он один, а другим запрещают, значит, другие, наверное, более достойны. И партия власти перестраховывается и разрешает только одному кандидату вешать свою рекламу, а остальным запрещает. Причем в такой форме, как это было сделано мне в агентстве Gallery. Поэтому я не знаю, как с этим бороться. Просто это большая такая нечестность. И поэтому, если Александр Юрьевич заявляет, что выборы честные и мы не пользуемся своей агитацией, но нам запрещают, снимите тогда и свою рекламу, и сделайте так, чтобы мы были в равном положении.

Ведущий: Еще раз напомню, что Андрей Андреев признал в нашем эфире, что документального подтверждения нарушения у него тем не менее нет. Спасибо, 30 секунд на вопрос у вас. Вы задаете его Михаилу Петрову.

Андрей Андреев: Михаил Владимирович, вы избираетесь по районам нашим, по нашему округу. Вы действующий муниципальный депутат. Вы тот человек, который работал уже с районом, знаете людей. Вам не обидно ли, когда происходит такой произвол, когда нам не дают вести честную борьбу на выборах?

Ведущий: Спасибо за вопрос, Андрей. Михаил, минута времени, чтобы ответить у вас.

Михаил Петров: Дело в том, что оценку моей деятельности дадут избиратели. А то, что идет нечестная борьба, – что я могу добавить? Во время предвыборной кампании нам было отведено равное время, равное место (декларировано) на стендах информационных. Один всего кандидат висит на этом стенде, а мои не висят, хотя сданы в нормативный срок, и предполагал, что они должны висеть: с чем это связано? Наверное, здесь какой-то умысел или же неинерционность системы. Дело в том, что мы должны быть в равных условиях. Когда мы видим баннеры одного человека и не видим наглядную агитацию другого человека, возникает вопрос: с чем это связано? Когда мы видим рядом с метро "Перово" рекламу про одного кандидата и антирекламу про других.

Ведущий: Спасибо за ваш ответ, и теперь ваш вопрос - 30 секунд времени, задаете вопрос Александру Сметанову.

Михаил Петров: Я просто продолжу эту тему. Схема, по которой вы проводите встречи в центрах социального обслуживания и на закрытых территориях, нарушают избирательный кодекс Москвы в редакции 2014 года. Сколько проведено вами подобных встреч?

Ведущий: Можете уточнить, в чем именно нарушение состоит?

Михаил Петров: Дело в том, что если предоставлено помещение кандидату, то, в соответствии с нормативными сроками, эта информация должна быть доведена до сведения других кандидатов с предоставлением графика.

Ведущий: То есть вас не информируют?

Михаил Петров: Не информируют.

Ведущий: Спасибо за вопрос. Минута времени на ответ у Александра.

Александр Сметанов: Дело в том, что все документы и все обвинения, все документы в порядке. У меня работает штаб. Я готов отчитываться, я открыт, пожалуйста, приходите, смотрите. Все обвинения в мой адрес, еще раз подчеркиваю – ложь. Поэтому мне очень прискорбно, что приходится с глухими оппонентами разговаривать. Спасибо.

Ведущий: Александр, допускаете ли вы, что возможно какие-либо нарушения при размещении рекламы найдутся?

Александр Сметанов: Я считаю, что никаких нарушений нет, квалифицированный штаб мой работает очень отлично. Все подписывается, все с моих избирательных счетов оплачивается. Все находятся в равных условиях.

Ведущий: Если бы у вас была возможность как-то посодействовать вашим конкурентам, выяснилось, они так и не могут разместиться, вы бы ей воспользовались?

Александр Сметанов: Понимаете, когда такая клоунада происходит, я бы им не дал бы ни копейки.

Ведущий: Спасибо за ваш ответ.

Игорь Брумель: Мне ваших денег не надо.

Ведущий: Ну что ж… Ваш вопрос, вы задаете его Игорю Брумелю, и сейчас у вас будет 30 секунд. Время пошло.

Александр Сметанов: У меня тот же вопрос. Вы муниципальный кандидат…

Игорь Брумель: Я муниципальный депутат, а не кандидат!

Ведущий: Прошу прощения, сначала вопрос.

Александр Сметанов: Вы муниципальный депутат от Замоскворечья. Что вы делаете в Восточном округе?

Ведущий: Спасибо. Сейчас у вас минута времени, она пошла.

Игорь Брумель: Что я делаю в Замоскворечье? Дело в том, что я не просто депутат, я депутат справедливости, я партийный депутат. Меня партия направила в депутаты, а жители выбрали, единогласно выбрали. Мне дали первое место среди 22 сильных кандидатов с большим отрывом. Я на десять процентов оторвался от всех. И денег я истратил на свою избирательную кампанию 3 с половиной тысячи рублей. Всех денег. Я самый лучший депутат в городе Москве и самый известный депутат в Центральном округе. Меня партия направила сюда, я буду здесь работать для жителей. Причем я депутат буду новой формации, я буду работать именно с жителями, с местными органами власти, а не сидеть где-то там в кабинетах городской думы. Я знаю, что город должен управляться законами, который дают им городская дума или федеральные законы. Но город управляется сейчас постановлениями правительства, распоряжениями, телефонными звонками. Нужно возвращать законность в город Москву. Прежняя дума нам очень много напакостила.

Ведущий: Спасибо, как я понимаю, ваш ответ завершен…

Игорь Брумель: Спасибо за вопрос, очень приятно.

Ведущий: Этот раунд завершен, осталось время на заключительное слово. У вас будет по одной минуте на него. Точно так же, в таком порядке, который вывела жеребьевка. Александр Сметанов, ваша минута.

Александр Сметанов: Я хотел бы свою программу в нескольких штрихах вам обозначить, дорогие москвичи. Первым вопросом я хотел бы заниматься борьбой с нелегальной миграцией. Мой комитетский опыт позволяет мне это сделать, надеюсь, что с вашей помощью мы решим эту проблему. Вторым я хотел бы вопросом заниматься непосредственно благоустройством площадок и дворов. Я провел более 200 встреч, получил 640 наказов, из них 60 я уже выполнил. И надеюсь, что вместе мы решим и эту проблему. Также я хотел бы заниматься с молодыми кадрами, со школьниками. Привить им любовь к профессии, оборонные предприятия очень нуждаются в них. Поэтому сейчас очень важно ими заниматься. Открытый нами молодежный инновационно-технический центр начинает работать в сентябре. Приводите к нам своих детей, мы из них сделаем настоящих профессионалов. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам.

Игорь Брумель: Проводите встречи перед выборами… (неразборчиво)

Ведущий: Прощу прощения. Игорь, прошу прощения, мы будем вычитать время из вашей минуты, если вы будете так себя вести.

Александр Сметанов: Ведите себя прилично!

Игорь Брумель: Ну это просто…

Ведущий: Так, еще раз попрошу тишины. Вы отнимаете время у вашего коллеги. Спасибо, Игорь. Михаил, минута времени для вас.

Михаил Петров: Я председатель правления региональной общественной организации "Объединенный родительский комитет Москвы и области". Наша цель – защита семьи, материнства и детства. С 1 января в Москве вступает в силу Федеральный закон №442 "Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации", который не предусматривает средств для выделения помощи кровным семьям и не предусматривает ответственности чиновника за необоснованное изъятие ребенка из семьи. Помощь будет в форме рекомендаций, как воспитывать ребенка. Причем неисполнений этих рекомендаций влечет за собой лишение родительских прав. Я председатель правления – это моя личная гарантия того, что мы отстоим права семьи и каждого необоснованно изъятого из семьи ребенка. Кандидаты от правящей партии не любят слово "борьба". Борьба – это ясность цели, а цель – возвращение власти москвичам. И партия КПРФ будет за это бороться. За нами Москва. Дальше отступать некуда – впереди Мосгордума. Я сделал свой выбор, теперь делайте вы.

Ведущий: Спасибо. Михаил Петров. Андрей Андреев получает далее свою минуту времени для финального выступления. Таймер запущен.

Андрей Андреев: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Всех кандидатов шесть и выбор сложен, кто вор и лгун, а кто хороший кандидат, но сделать выбор вам поможет лишь избирательный плакат. На нем есть лица кандидатов, взгляните в них вы еще раз, тогда вам сразу станет все понятно – кто вор, кто лгун, кто … Слово не для эфира. Но только в общем списке есть и нормальный кандидат, его зовут Андрей Андреев, помочь он людям будет рад. Вот с такой необычной речью я решил выступить. Я прошу людей, которые придут на избирательный участок, прежде чем голосовать, подойти к избирательному стенду, на котором будут наши фотографии, всех кандидатов, которым вы можете лично посмотреть в глаза и понять, за кого нужно отдать голос. Потому что фотографии на этом стенде – это единственное, что у нас не отняли. Весь текст, который мы хотели о себе разместить, у нас не разрешил разместить МГИК. Поэтому голосуйте за ЛДПР, голосуйте за Андреева Андрея. Это будет ваш самый правильный выбор.

Ведущий: Спасибо, Андрей. Игорь Брумель, номер 4, ваша минута.

Игорь Брумель: Не будете отнимать?

Ведущий: Нет.

Игорь Брумель: Хорошо, спасибо. Итак, я сказал, что я кандидат от справедливости, от партии "Справедливая Россия". Наша программа – очень интересная программа, и она доведена до людей в тонкостях и в подробностях. Я сильный муниципальный депутат, я председатель комиссии по потребительскому рынку и знаю дело в тонкостях. Я член комиссии по ЖКХ и знаю дело в тонкостях. Я знаю все постановления, я знаю, как работает город, как он управляется, а управляется он плохо. Я знаю, что город должен управляться законами, а не постановлениями и телефонными звонками. Осталось мало времени, я скажу еще о себе немного. Я был в свое время зачинателем акции "Сорви рекламу пива" в московском метрополитене. У меня это все помнят. А теперь я активист благотворительного фонда всем известного доктора Лизы "Справедливая помощь". Я хороший депутат и буду еще лучшим депутатом. Поверьте, что я никогда своих избирателей не подводил и не подведу. Голосуйте за меня, за Игоря Брумеля, за справедливость.

Ведущий: Спасибо. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва 24" завтра, в 15.30. Не пропустите.