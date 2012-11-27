Форма поиска по сайту

27 ноября 2012, 16:03

Политика

После реставрации в здании Новоекатерининской больницы оборудуют офисы

Фото: ИТАР-ТАСС

Новоекатерининскую больницу на улице Петровка реставрируют, в ней разместятся административные или офисные помещения. Стоимость реставрации составит около 3 миллиардов рублей.

"Новоекатерининская больница будет отреставрирована и приспособлена под административно-офисные цели", – цитирует РИА Новости руководителя департамента культурного наследия столицы Александра Кибовского.

Точное назначение здания будет определено уже после реставрации.

Вчера, 26 ноября, СМИ сообщили, что Мосгордума переедет в здание бывшей Екатерининской больницы. Однако в столичном парламенте эту информацию опровергли.

Мосгордума реставрация Александр Кибовский культурное наследие

