Полная расшифровка дебатов кандидатов от 9-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 9-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 9-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Ирина Ильичева ("Единая Россия"), Майя Галенкина (ЛДПР), Сергей Сидоров (КПРФ), Алена Попова (самовыдвиженец), Ольга Кузнецова ("Справедливая Россия"), Юлия Галямина ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Я напомню, что выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Также я хочу добавить, что этот выпуск дебатов будет транслироваться сегодня на радиостанции "Москва FM" в 22.30. Перед началом эфира у нас состоялась жеребьевка , которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Толстая, и мы начинаем. Сегодня у нас в студии – кандидаты в депутаты по девятому избирательному округу, который включает в себя районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского района. И позвольте мне представить кандидатов согласно нашей жеребьевке. Итак, под номером один у нас будет выступать Ирина Ильичева. Ирина, здравствуйте.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от избирательного округа №9

Ирина Ильичева: Добрый вечер.

Ведущая: Под номером два – Майя Голенкина. Здравствуйте Майя, спасибо, что пришли.

Майя Голенкина: Здравствуйте.

Ведущая: Под номером три, согласно жеребьевке, Сергей Сидоров. Здравствуйте.

Сергей Сидоров: Здравствуйте.

Ведущая: Под номером четыре – Алена Попова. Алена, добрый вечер.

Алена Попова: Здравствуйте.

Ведущая: Под номером пять – Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова: Добрый вечер, москвичи.

Ведущая: Здравствуйте, Ольга. И под номером шесть – Юлия Галямина.

Юлия Галямина: Здравствуйте, дорогие соседи.

Избирательный округ № 9 Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Галенкина Майя Александровна .

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Галямина Юлия Евгеньевна .

Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоносова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Гусенков Алексей Иванович .

Родился в 1954 году, живет в городе Химки Московской области. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

Ильичева Ирина Викторовна .

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии № 1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Кузнецова Ольга Михайловна .

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Пономарев Виталий Константинович .

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Попова Алена Владимировна .

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Сидоров Сергей Алексеевич .

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ "ВИМ" Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущая: Плюс к этому хочу добавить, что два кандидата у нас по разным причинам не участвуют в дебатах, но это их добровольное решение. А сейчас каждый из вас, дамы и господа, сможет коротко рассказать о своей программе и конкретно, может быть, сказать несколько слов о себе, и у вас будет на представление ровно одна минута. Для всех у нас правила абсолютно равные, поэтому я вас очень прошу в эту минуту уложиться. Итак, согласно жеребьевке, мы начинаем с кандидата, который у нас как раз вытащил первый номер. Это Ирина Ильичева. Ирина, будьте добры, у вас ровно одна минута.

Ирина Ильичева: Благодарю вас. Ильичева Ирина, представляю девятый избирательный округ. Я являюсь директором гимназии № 1409, это, соответственно, район Хорошевский. Тридцать лет в школе, 25 лет из них директором школы являюсь. И, безусловно, главным вопросом для меня было и есть – зачем я иду на выборы. Являюсь доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, я принимала участие в избирательной кампании президента, и кампания завершилась, но люди остались. Жители моего района, именно Северного, родного округа остались вместе со мной, поэтому моя миссия сегодня – работать именно здесь, именно на местах и с этими жителями. Программа довольно большая, она включает в себя все те вопросы, которые вместе со мной будут решать конкретные люди, представляющие Северный округ столицы.

Ведущая: Спасибо большое, вы уложились в свою минуту, а я передаю слово Майе Галенкиной. Майя, будьте добры, у вас тоже одна минута.

Майя Галенкина: Здравствуйте, дорогие москвичи, меня зовут Галенкина Майя. Мне 26 лет, я кандидат от партии ЛДПР. Коренная москвичка, живу в избирательном округе №9 и не понаслышке знаю проблемы москвичей. За мной сильная парламентская партия во главе с ее лидером Жириновским Владимиром Вольфовичем. У нас есть программа, с которой мы идем в депутаты Московской городской Думы. Она включает в себя социальную поддержку, доступную медицину, и прежде всего в бюджете Москвы я усмотрю достаточно средств для строительства детских садов и поликлиник. Приходите 14 сентября на выборы и голосуйте за ЛДПР, за честных кандидатов, за настоящее, за Галенкину! Спасибо.

Ведущая: Спасибо большое, осталось еще 13 секунд. Есть что коротко добавить?

Майя Галенкина: Да. Приходите учиться в Институт мировых цивилизаций, основанный Владимиром Вольфовичем Жириновским. Всех рада видеть!

Ведущая: Спасибо вам огромное, а я передаю слово Сергею Сидорову, он, согласно жеребьевке, выступает под номером 3. Сергей, у вас тоже ровно одна минута.

Сергей Сидоров: Здравствуйте, дорогие москвичи. Я представляю Коммунистическую партию Российской Федерации. Я первый секретарь местного отделения "Тимирязевское", которое включает восемь районов Северного округа. Коренной москвич, живу в Северном округе, работаю во Всероссийском НИИ механизации сельского хозяйства, завотделом наноматериалов и нанотехнологий. Доктор технических наук. Нет возможности за короткое время изложить программу, но я хочу сказать, вы, конечно, можете голосовать за представителей партии власти, за представителей "Единой России" и других буржуазных партий, но вы должны понимать, что, если мы не изменим производственные отношения внутри Москвы, ничего не изменится. Впереди обвал, резкое понижение уровня жизни, и ситуация будет только ухудшаться. Москва – банкрот, она все время занимает и продает, что добыто коммунистами.

Дебаты кандидатов 9-го округа прошли на канале "Москва 24"

Ведущая: Сергей, спасибо большое. Извините, вынуждена вас прервать, потому что минута закончилась. Теперь я передаю слово Алене Поповой. Алена, у вас тоже ровно одна минута, постарайтесь, пожалуйста, в нее уложиться.

Алена Попова: Здравствуйте, дорогие соседи, действительно соседи, потому что я проживаю в Хорошевском районе. Окончила МГУ. Меня зовут Попова Алена Владимировна, и вы мне делегировали право являться независимым кандидатом. Я собрала 5641 подпись, вашу подпись, и я считаю, что мы уже победили, и хочу сейчас передать привет Николаю Тихоновичу, который сегодня приходил на встречу. Вашу подпись я помню, поэтому спасибо вам огромное. В чем моя программа? Я эксперт по безопасности комитета по безопасности Общественной палаты Москвы. Волонтер чрезвычайных ситуаций – это одна из главных моих миссий. Моя стратегическая задача – чтобы каждый из вас знал меня в лицо. И я помощник депутата Государственной Думы, председателя комитета по ЖКХ Галины Петровны Хованской. И ЖКХ, как самая больная тема, будет основным вопросом, который я и Галина Петровна будем вместе решать.

Ведущая: Алена, спасибо вам большое, мы вас услышали. А я, с вашего разрешения, передаю слово Ольге Кузнецовой, которая, согласно жеребьевке, выступает под пятым номером. Ольга, у вас тоже ровно одна минута, простите, что повторяюсь, хочется, чтобы вы укладывались в отведенное для вас время.

Ольга Кузнецова: Дорогие мои москвичи! Я Ольга Михайловна Кузнецова. Я москвичка, очень люблю свой город, свою семью, своих детей, а у меня их двое – недавно родился внук. Я такая же, как и вы, живущая в нашем замечательном городе. Я закончила Плехановский институт народного хозяйства, Московский правовой институт, Российскую академию народного хозяйства при президенте. Возглавляла общественный совет района. Сейчас работаю в окружном общественном совете. У нас две общественные приемные, и вы знаете меня именно по работе в этих общественных приемных. Я иду в городскую Думу защищать интересы семьи, детей прежде всего. То есть социальная направленность – это то, чем я занималась и занимаюсь. У нас есть два разработанных федеральных закона, и есть законы, разработанные на региональном уровне. Депутатство – это моя мечта. А я знаю – мечты сбываются.

Ведущая: Спасибо вам большое. Вы тоже практически идеально уложились в свою минуту. А я передаю слово Юлии Галяминой. Юлия, будьте добры, слушаем вашу мини-презентацию.

Юлия Галямина: Здравствуйте, дорогие соседи! Меня зовут Юлия Галямина, мне 41 год. Я живу рядом с вами, в Тимирязевском районе, в обычной пятиэтажке, со своим мужем, двумя детьми – дочкой и сыном. Знаете, меня все спрашивают, и соседи спрашивают: "А зачем вообще это тебе нужно? Зачем сталкиваться с этим ужасным миром чиновников?" И я отвечаю, знаете как? "Меня просто это все уже достало". Вот выходишь на улицу, видишь эти помойки неубранные, эти забетонированные парки, эти переполненные детские сады, это ужасное питание в школах. Начинаешь что-то делать – что-то удается, но все время натыкаешься на какие-то барьеры. И понимаете, мы должны с вами иметь своего человека в городской Думе, чтобы он выражал наши с вами интересы. Я представляю наши с вами интересы. У меня есть опыт решения этих проблем. Я сотрудник МГУ, я сейчас учусь и получаю второе образование по управлению образования. Я издавала районную и продолжаю издавать районную независимую газету. Давайте выберем своего человека в Думу.

Ведущая: Юлия, спасибо вам огромное. Тоже идеально уложились. Я благодарю вас за ваши мини-презентации, за некоторые нюансы из ваших программ, которые вы указали, и за небольшие рассказы о самих себе. А сейчас у каждого из вас будет возможность задать вопрос другому участнику наших дебатов, согласно жеребьевке и вашему размещению в студии. Соответственно, кандидат под номером 1 задает свой вопрос кандидату под номером 2, кандидат под номером 2 задает свой вопрос кандидату под номером 3, и так и двигаемся. С учетом того, что мы ограничены эфирным временем, будьте добры, в своем вопросе уложитесь, пожалуйста, в 30 секунд. И в своем ответе уложитесь, пожалуйста, ровно в 1 минуту. Согласно жеребьевке, мы так же, Ирина, начинаем с вас. Итак, Ирина Ильичева задает у нас первый вопрос Майе Галенкиной. Слушаем вас.

Ирина Ильичева: Дорогая Майя! Всегда, я всегда первая. Первый вопрос, первой однозначно на экзамен, первая везде. Поэтому мой вопрос вам как самому молодому кандидату. Мне интересно узнать, какую молодежную программу вы будете проводить в Московской думе? Это очень интересно, потому что это очень взаимосвязано с моей программой. Спасибо.

Ведущая: Ирина, спасибо вам за вопрос. Итак, у нас отвечает Майя Галенкина. Какую же молодежную программу вы собираетесь проводить?

Майя Галенкина: Я хочу сказать, что я не самый молодой кандидат в депутаты от партии ЛДПР. Есть намного моложе у нас ребята, очень инициативные, умные…

Ирина Ильичева: А самый молодой какой возраст?

Майя Галенкина: 20 лет

Ведущая: Простите, пожалуйста, давайте мы дадим Майе ответить.

Майя Галенкина: Конечно же, я займусь прежде всего тем, что буду именно направлять вопрос на то, чтобы открывались бесплатные для молодежи спортивные центры. Это очень важно, чтобы молодежь не курила. В ЛДПР не курит никто, мы только за здоровую нацию, за хорошее образование, между прочим, за воспитание. И, конечно, я еще займусь вопросом школ, чтобы детей прекратили третировать и запугивать ЕГЭ, что они плохо сдадут, что обязательно им нужно репетиторствовать, нанимать репетиторов в школах за достаточно большие деньги. В частности, и в вашей тоже. В общем, займусь всеми вопросами молодежи и образования.

Ведущая: Спасибо большое за ответ, Майя, мы вас услышали. Сейчас вы задаете вопрос нашему следующему кандидату, Сергею Сидорову. Будьте добры.

Майя Галенкина: Скажите, как вы относитесь к бедственному положению Тимирязевского леса?

Ведущая: В принципе, вы можете как-то скорректировать свой вопрос. Нет?

Майя Галенкина: Да нет.

Сергей Сидоров: Понимаете, я живу в этом районе. Во-первых, не такое уж оно бедственное. Во-вторых, все-таки, как учил вождь нашей партии Владимир Ильич Ленин, он как-то сказал фразу известную: "Мы, конечно, можем отрицать общее, но тогда нам придется копаться в массе частностей". Вы берете частность. Компартия наша имела фракцию, этими вопросами занимается, масса помощников. Так что этот вопрос для нас менее важный, чем общеэкономические вопросы в Москве.

Майя Галенкина: Жители очень жалуются. Там очень грязно. Вы ходите на субботники, наверное?

Сергей Сидоров: А я живу совсем рядом, в Коптеве. Нет, не хожу, к сожалению, у меня нет времени.

Майя Галенкина: Очень жаль, наша партия ходит.

Ведущая: Простите, простите, пожалуйста, у нас все-таки формат вопросов. Вопрос задали – ответ получили. Сергей, в принципе ответили, больше нечего добавить?

Сергей Сидоров: В принципе да.

Ведущая: Спасибо вам большое. Тогда вы задаете следующий вопрос Алене Поповой.

Сергей Сидоров: Алена, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете политику нашего правительства Москвы, политику деиндустриализации? Что я имею в виду – это уничтожаются завод ЗиЛ, завод "Серп и молот", институт ВИСХОМ, Мосжиркомбинат и так далее и тому подобное. Скажите, объясните, как вы считаете, что нам делать и где будут люди работать? Спасибо.

Ведущая: Сергей, Спасибо вам.

Алена Попова: Я считаю, что мы обязаны возрождать производство, и особенно производство, которое создает рабочие места. Поэтому, безусловно, в нашем с вами округе есть большое количество зон под так называемый редивелопмент. И жители жалуются даже на этот редивелопмент, что там создаются офисные помещения, но сейчас из-за кризиса даже непонятно, кто будет арендовать эти офисные помещения. Хотя я на самом деле считаю, что нам стоит перестроить производство и сделать полный цикл от производства до потребления местной продукции. Поэтому, безусловно, я знаю, ко мне ходит очень много представителей рабочих профессий, которые как раз задают подобные вопросы. И я считаю, что часть производства можно кредитовать по низкой процентной ставке. И, безусловно, это должны отстаивать в том числе и депутаты. И такие законы стоит вносить. Я знаю, что были попытки, неоднократно были попытки, но, к сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом, как мы с вами сейчас понимаем.

Ведущая: Алена, спасибо вам большое за ответ, и сейчас ваша очередь задавать вопросы. Отвечать у нас будет Ольга Кузнецова.

Алена Попова: Ольга, мою подругу где-то, наверное, 3 месяца назад избил молодой человек, на ней не было ни лица, ни кожи, ничего. Я никогда не занималась темой домашнего насилия, но с момента ее звонка в 2 часа ночи я этим занялась. Я провела стол в Мосгордуме как раз на тему безопасности женщин. Я знаю, что законопроект о безопасности, против домашнего насилия, защищающий безопасность женщин, несколько раз вносился. Что вы можете, инициативу какую сказать?

Ведущая: Спасибо большое. Ольга, слушаем ваш ответ.

Ольга Кузнецова: Спасибо, Алена, за вопрос. Это на самом деле сейчас то важное, чем занимаются женсоветы Москвы, а я с 2008 года возглавляю объединение "Женсоветы Москвы" и региональную общественную организацию делового сотрудничества женщин "Московитянка". И в нашем округе у нас есть две бесплатные общественные приемные: на Петрозаводской улице и в управе района Сокол. И на самом деле я согласна с вами, статистика по домашнему насилию – она просто из ряда вон, это страшные цифры. Каждый год от рук близких людей погибает до 14 тысяч женщин. Это страшная статистика, поэтому, конечно, мы этим занимаемся. И 7 августа мы выходили на митинг в тот район, район Щукино, где было зафиксировано последнее уголовное дело по домашнему насилию. Конечно, участницы женсовета включаются на каждый зов, на каждый звонок, на каждое обращение женщины, которая пострадала, или ребенка, за которого позвонили. Последний случай был, кстати, в районе Тимирязевском.

Ведущая: Ольга, простите, пожалуйста. Вынуждена вас прервать, потому что минута закончилась. Сейчас мы слушаем ваш вопрос, отвечать у нас будет Юлия Галямина.

Ольга Кузнецова: Юлия, у меня вопрос к вам. Депутат Мосгордумы – это огромная площадка, на которой фактически со следующего дня после избрания нужно сразу заниматься законопроектами, нужно заниматься теми бедами, теми наказами, которые нам сейчас передают жители, а мы встречаемся с жителями по три раза в день, и этого мало. Как вы видите себя будущим депутатом?

Ведущая: Ольга, спасибо большое.

Юлия Галямина: Огромное спасибо за вопрос, Ольга. Вы просто угадали мой ответ. Значит, смотрите, я собираюсь приостановить свою деятельность в Московском государственном университете, я там научный сотрудник и преподаватель. К сожалению, но придется это сделать, потому что я ввязываюсь в эту историю не для того, чтобы просто так сидеть и рукой помахивать. Это первое. Второе, я собираюсь ежедневно, включая субботу, вести прием граждан, а также проводить встречи, продолжать проводить те самые встречи во дворах, которые мы проводим сейчас. Конечно, зимой, может быть, это будет сложнее. Тем не менее мы можем встречаться и в приемной. Кроме того, я собираюсь продолжать издавать независимую районную газету "Наш север", которую мы издавали весь прошлый год и которую мы будем продолжать издавать в нескольких районах округа. Ну и, естественно, у меня есть большой опыт и много коллег-профессионалов, которые мне будут помогать в законотворческой деятельности, и из партии "Яблоко", и "Партии 5 декабря".

Ведущая: Спасибо большое, Юлия, вам за ответы. Сейчас ваша очередь задавать вопрос. Отвечает у нас кандидат, согласно жеребьевке, под номером 1 – Ирина Ильичева.

Юлия Галямина: У меня вопрос был заготовлен прямо в пандан тому вопросу, который мне задала Ольга. Я собираюсь уйти из Московского государственного университета и заняться контролем за чиновниками, это основная цель. Соответственно, Ирина Ильичева не собирается уходить из школы, и она получает зарплату 400 тысяч в департаменте образования, начальник которого может ее уволить. Каким образом она будет контролировать свое начальство.

Ведущая: Спасибо большое. Ирина, слушаем ваш ответ.

Ирина Ильичева: Юлия, спасибо большое за вопрос. Наконец-от вопрос моей зарплаты решился, боже мой! И я предлагаю всем на РБК посмотреть заработную плату руководителей образовательных учреждений, чем мы, кстати говоря, очень гордимся. А что касается продолжения работы, дело в том, что гимназия 1409 – это мое детище. Это буквально с первого дня, с проекта, строилась школа, которую я пропустила через свое сердце. Сегодня эта школа – лауреат гранта Москвы и одна из лучших школ Москвы. Поэтому как раз родители моей школы, они как раз и обратились ко мне с просьбой остаться на своем рабочем месте. Но у меня достаточно сильная команда, огромная действительно команда людей-профессионалов. Поэтому, учитывая, что я всегда вела активную общественную работу, являясь председателем совета директоров округа, я надеюсь, что я смогу совместить, как совмещаю это сейчас, делая в день 4, 5 и 6 встреч с населением и с нашими замечательными предприятиями, находящимися в нашем Северном округе.

Ведущая: Спасибо большое за ваши вопросы, за ваши ответы. У нас остается совсем немного времени. И я в завершение наших дебатов готова предоставить каждому из вас только по 45 секунд для финального слова. К сожалению, больше не могу. Итак, Ирина начинаем так же, согласно жеребьевке, с вас.

Ирина Ильичева: Замечательно. Дорогие друзья, я знаю, что вы сейчас все у экранов. У экранов моя семья, у экранов мои педагоги, коллеги, у экранов родители и жители всего нашего округа. Мы отстояли с вами на праймериз, и из тысячи кандидатов вошли в 45. И у меня нет никакого сомнения, что вся наша работа не прошла даром. Я убеждена, что образование Москвы однозначно поднимется еще на более высокую ступень и интересы всех жителей нашего округа будут защищены в результате моей победы на выборах. Всем удачи.

Ведущая: Ирина, спасибо большое. Сейчас финальное слово Майи Галенкиной.

Майя Галенкина: Дорогие москвичи, голосуйте за ЛДПР. Только от нашей партии идут студенты, пенсионеры, не генеральные директора фирм, как мои оппоненты, директора школ, руководители муниципальных собраний, а те люди, которые в действительности будут бороться за ваши права, законы для вас. Москва для вас. Только ЛДПР помнит о ветеранах Великой Отечественной войны, о малоимущих, о незащищенном слое населения, о детях, которые находятся под опекой. Голосуйте за ЛДПР все. 14 сентября за Галенкину, за честных, настоящих кандидатов.

Ведущая: Майя, спасибо вам большое. Теперь финальное слово Сергея Сидорова.

Сергей Сидоров: Уважаемые товарищи, москвичи, наша партия имеет прекрасную программу. Для Москвы она заключается в огосударствливании московской экономики. Так продолжаться не может, впереди обвал. И не эти проблемы достаточно важные будут обсуждаться через год-два, а 4 проблемы – это проблема безработицы, проблема цен, проблема зарплат и пенсий и проблема преступности, если мы не изменим московскую экономику. Надо государственную, нужно государственное регулирование, жесткое.

Ведущая: Сергей, благодарю вас за ваше финальное слово. И передаем эстафету, скажем так, Алене Поповой. Алена, у вас тоже 45 секунд.

Алена Попова: Я еще раз повторю, что меня зовут Попова Алена Владимировна. Вам огромное спасибо, что вы тратите время, смотрите наши дебаты. Если вас затронуло то, что я говорила, если у вас есть проблемы с ЖКХ, я знаю точно: они у вас есть. Вам решать, кого вы выберете. Но еще раз, я хочу назвать номер нашего штаба: 8 (915) 009-31-66. Звоните, обращайтесь. Я знаю, вы звоните, и очень много сама с вами общаюсь, но если у вас вдруг есть еще свободное время, нам очень тяжело, нам дойти, всем кандидатам, до каждого из вас. Звоните нам, давайте будем командой. Я уверена, что Москва – это город, в котором мы живем вместе.

Ведущая: Алена Попова, спасибо большое. Ольга Кузнецова, сейчас ваши 45 секунд.

Ольга Кузнецова: Я очень рада, что женское движение набирает силу, что женсоветы возрождаются. В нашем округе в десяти районах есть районные женсоветы. А это значит, что участницы этих женских объединений включаются в ваши проблемы и идут на помощь к вам абсолютно бесплатно. Сейчас мы собираем наказы и ждем. Ждем, чтобы узнать и составить систему ваших проблем, для того чтобы придя в Московскую городскую Думу, начать решать эти проблемы незамедлительно. Меня зовут Ольга Кузнецова. Я уже работаю и буду работать дальше. Я буду радеть за вас.

Ведущая: Ольга, спасибо большое. Сейчас финальное слово я передаю Юлии Галяминой.

Юлия Галямина: Я очень люблю Москву. Москва – красивый и богатый город. Но как тратятся наши деньги? Чиновники тратят их неразумно. Мы должны контролировать чиновников, мы должны заставить их соблюдать наши интересы. И мы должны заставить их отвечать за свои ошибки и преступления. Я знаю, как это сделать, но мне нужна ваша поддержка, дорогие соседи. Вам нужен свой кандидат. Меня легко узнать в бюллетене: я иду под номером 2, меня выдвинула партия "Яблоко". Меня зовут Юлия Галямина, и я не блондинка.

Ведущая: Спасибо большое, дамы и господа. Рада, что вы нашли время и приехали в студию телеканала "Москва 24". А я напомню, что это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мы увидимся с вами завтра на телеканале "Москва 24" в 15 часов 30 минут. А я напомню, что этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" сегодня в 22.30. Спасибо, что были с нами.