Полная расшифровка дебатов кандидатов 9-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 9-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 9 избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Юлия Галямина ("Яблоко"), Алена Попова (самовыдвиженец), Виталий Пономарев (самовыдвиженец), Сергей Сидоров (КПРФ), Ольга Кузнецова ("Справедливая Россия"), Майя Галенкина (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 9 Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Галенкина Майя Александровна

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Галямина Юлия Евгеньевна

Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Гусенков Алексей Иванович

Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

Ильичева Ирина Викторовна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Кузнецова Ольга Михайловна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Пономарев Виталий Константинович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Попова Алена Владимировна

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Сидоров Сергей Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся в единый день голосования – 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира была проведена жеребьевка, в таком порядке у нас кандидаты и стоят сейчас в студии, и в таком порядке они будут задавать вопросы и, соответственно, на них отвечать. Меня зовут Илья Федоровцев, здравствуйте. И здравствуйте говорю я всем кандидатам. Еще раз здравствуйте.

Итак, у нас в студии кандидаты в депутаты по 9-му избирательному округу, он включает в себя районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского района. И прямо сейчас давайте я представлю всех кандидатов.

Кандидат №1 – Юлия Галямина. Юлия, здравствуйте.

Юлия Галямина: Здравствуйте.

Ведущий: Кандидат №2 – Алена Попова. Алена, вам тоже здравствуйте.

Алена Попова: Здравствуйте.

Ведущий: №3 – Виталий Пономарев. Виталий, добрый день.

Виталий Пономарев: Добрый день.

Ведущий: №4 – Сергей Сидоров. Сергей, здравствуйте.

Сергей Сидоров: Здравствуйте.

Ведущий: Ольга Кузнецова, здравствуйте.

Ольга Кузнецова: Здравствуйте.

Ведущий: И Майя Галенкина. Майя, здравствуйте.

Майя Галенкина: Доброе утро.

Ведущий: Итак, первый раунд, мы называем его так, у каждого кандидата есть ровно по минуте на приветственное слово. Вы можете свою программу описать, представить себя. Ровно минута есть у каждого кандидата, отсчет времени вы видите.

Итак, №1 – Юлия Галямина. Юлия, прошу, ваша минута.

Юлия Галямина: Здравствуйте, дорогие соседи. Я немного волнуюсь, но скажу о себе. Меня зовут Юлия Галямина, мне 41 год. Я живу на севере Москвы, родилась здесь же, живу в обычной пятиэтажке со своей семьей (мужем, двумя детьми). Вы знаете, они меня спрашивают: "Зачем тебе это все нужно? Зачем тебе нужно соприкасаться с этим миром – чужим миром чиновников?" Вы знаете, просто накипело.

Вот реально, выходишь на улицу, видишь эти помойки неубранные, эти залитые бетоном парки, очереди в поликлиниках. Пытаешься что-то сделать – натыкаешься на какие-то барьеры постоянно, которые чиновники ставят.

Понимаете, они живут в другом мире – в чужом мире, они не знают людей, они не знают нашу жизнь. Нам нужен свой человек в Думе, который бы знал нас, знал нашу жизнь, знал, что нам нужно. Я живу такой же жизнью, как вы, знаю, что нам нужно. Я обладаю опытом, я работаю в МГУ, образование получаю специальное управленческое, поэтому голосуйте за своего кандидата, за своего депутата.

Ведущий: Спасибо, Юлия. Ваше приветственное слово понятно. И теперь презентация от кандидата №2 – это Алена Попова. Алена, прошу, ваша минута.

Алена Попова: Здравствуйте тоже, дорогие соседи. Я живу в Хорошевском районе. В общем, мне действительно не очень комфортно говорить с телевизором, гораздо комфортнее с вами говорить на встречах. Я являюсь независимым кандидатом, собрала 5641 подпись – ваши подписи. Я считаю, что вы мне делегировали право быть избранной, я несу ответственность перед вами.

Я вижу, как ко мне приходят люди – пенсионеры – на встречи, говорят, что их обманывают ЖКХ, обсчитывают; очереди в поликлиниках. И поэтому я для себя приняла решение, сейчас я являюсь помощником Галины Петровны Хованской, депутата Государственной Думы, председателя комитета по ЖКХ, чтобы бороться с этой самой наболевшей проблемой в городе Москве. Плюс ко всему я – эксперт Общественной палаты города Москвы по безопасности. И случай в метро доказал, что Москва, без нашего с вами участия, не может являться безопасным городом.

Голосуйте, пожалуйста, за нас с вами, потому что мы с вами – команда.

Ведущий: Спасибо, Алена, ваша минута истекла. И теперь приветственное слово, или самопрезентация, Виталия Пономарева. Виталий, прошу, ваша минута также.

Виталий Пономарев: Я – Пономарев Виталий Константинович. Я являюсь на сегодняшний день действующим депутатом муниципального округа Бескудниковский. Я – самовыдвиженец, не являюсь членом никакой партии на сегодняшний день. Программа у меня выстроена более патриотического воспитания молодежи, связано это с сегодняшней действующей ситуацией и на Украине, и вообще не хотелось бы, чтобы наши дети попадали в ситуации, как происходит сейчас в Киеве и на Украине.

Так как я прошел через все горны наших, советских войн – и Афганистан, и Чечня – мне эта программа настолько близка, что каждому москвичу на сегодняшний день она не безразлична: это наши дети, это наше внимание, это наше будущее. Ну и ваше право голосовать. Спасибо.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 9-го округа

Ведущий: Спасибо, Виталий. Это была презентация от Виталия Пономарева.

Еще раз на всякий случай обращаюсь ко всем кандидатам, чтобы в своих ответах, в своих вопросах, в своем приветственном слове, заключительном все-таки касаться больше проблем именно Москвы и желательно, конечно, конкретно своего района, потому что вы от него как раз избираетесь.

Итак, №4 – Сергей Сидоров. Сергей, прошу, ваша минута.

Сергей Сидоров: Меня зовут Сидоров Сергей Алексеевич, я представляю основную нашу оппозиционную партию – Коммунистическую партию Российской Федерации. 1960 года рождения, проживаю в Северном округе, коренной москвич, доктор технических наук, работаю заведующим отделом нанотехнологий, наноматериалов сельхозмашин в НИИ механизации сельского хозяйства. Я – первый секретарь местного отделения "Тимирязевское", оно включает восемь районов в Северном округе.

Наша партия всегда имела… Не всегда, но в последние годы, имела свою фракцию, и мы хотим ее усилить, чтобы улучшить жизнь москвичей. Основные программные тезисы: рационализация бюджетных расходов города; обеспечение муниципального бесплатного жилья для москвичей, не менее 2 миллионов метров квадратных в год; организация в Москве хозрасчетных, строго государственных производственных проектов для пополнения бюджета города. Все пока.

Ведущий: Спасибо вам, ваша минута истекла. Мы идем дальше. Теперь приветственное слово у Ольги Кузнецовой. Ольга, прошу, ваша минута.

Ольга Кузнецова: Дорогие мои москвичи, меня зовут Ольга Михайловна Кузнецова. Я – москвичка, живу в Северном округе. Я очень люблю свой город, свою семью, своих детей, а у меня их двое, недавно появился внук. Я такая же, как и вы, живущие в нашем замечательном городе.

Я окончила Плехановский институт народного хозяйства, Московский институт права, Российскую академию народного хозяйства при Президенте России. Так сложилось, что с 2008 года я возглавила общественное объединение "Женсоветы Москвы" и региональную общественную организацию делового сотрудничества женщин "Москвитянка". Мне радостно, что сейчас женское движение набирает силу, что женсоветы возрождаются, это дает возможность каждой женщине, каждой семье, решать свои проблемы сообща.

Почему я баллотируюсь в депутаты? Потому что чувствую уверенность в себе, в своих силах. Мои знания и опыт пригодятся. Буду стоять на защите семьи и женщин как моего округа, так и всего города. Это моя мечта, а я знаю, мечты сбываются.

Ведущий: Ольга, спасибо. Мы идем дальше. И теперь приветственное слово у Майи Галенкиной. Майя, прошу, ваша минута.

Майя Галенкина: Здравствуйте, дорогие москвичи. Меня зовут Галенкина Майя, мне 26 лет, я – кандидат от партии ЛДПР. Учусь в Институте мировых цивилизаций, учредителем которого является Жириновский Владимир Вольфович. За мной огромная парламентская партия с ее сильным лидером. У нас есть своя программа решения проблем жителей. Вот эта программа.

Здесь есть предложения по поводу социальной помощи москвичам, здесь увеличение в районах поликлиник. Из-за того, что мало в районах поликлиник, из-за этого образуются очереди. У нас есть решение этих проблем. Только ЛДПР решит ваши вопросы, москвичи. Голосуйте за честных, настоящих кандидатов от партии ЛДПР. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Майя. Ваша презентация была в эфире. Итак, мы идем дальше. Я еще раз напомню, что выборы состоятся 14 сентября. Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 9-му избирательному округу, который включает в себя районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского района.

Уважаемые кандидаты, мы сейчас переходим ко второму раунду – вопросы-ответы, в порядке жеребьевки: №1 задает вопрос №2 и так далее, идем по кругу. Я обращаю ваше внимание: если у вас вопрос формулируется достаточно коротко, то я вам советую сначала изложить свою позицию, например по данному вопросу, а потом уже задавать непосредственно вопрос, чтобы четко все 30 секунд, чтобы ваше эфирное время не терялось.

Итак, 30 секунд на вопрос, и минута есть на ответ. И №1 – Юлия Галямина – задает вопрос для Алены Поповой. Юлия, прошу.

Юлия Галямина: Ну я задам, конечно, вопрос Алене Поповой, но на самом деле, дорогие москвичи, мы все понимаем, между кем и кем идет борьба в 9-м округе. Естественно, между мной как представителем людей и между отсутствующей здесь Ильичевой от "Единой России", которая не пришла. Почему она не пришла? Наверное, она вас боится, дорогие москвичи, у меня для этого тоже есть представление, потому что она приходит на все встречи, на которые я хожу с волонтерами, с охраной. Алена, скажите, как вы думаете, Ильичева нас боится?

Ведущий: Спасибо. Прошу, у вас есть минута на ответ. Можете также свою позицию излагать и, собственно, ответить на вопрос.

Алена Попова: Я полностью считаю, что у нас в округе активно работает административный ресурс. Все присутствующие здесь кандидаты неоднократно... Удивительно, что социальные работники пишут очень большое количество обращений к нам (и я, кстати, вчера приезжала и встречалась с некоторыми из них), в свое рабочее время вынуждены агитировать за госпожу Ильичеву. У меня большой вопрос ко всем, кто нас смотрит, если нас смотрят пенсионеры. Я вижу, как вы приходите к нам на встречи, и я просто не понимаю, почему вы голосуете все время за одну и ту же партию, если она все время сидит в законодательных органах, но ничего не меняется. Почему они не приходят на дебаты? Это обязанность каждого кандидата – отвечать на вопросы перед вами и перед нами, потому что это выборный процесс.

И еще бы мне очень хотелось узнать, вот у кандидата от "Единой России", почему преференции во всех управляющих компаниях даются только одному кандидату на неравных правах?

Ведущий: Спасибо, ваш ответ понятен. Я хочу напомнить, что еще два кандидата были зарегистрированы, но не пришли, – это Ирина Ильичева и Алексей Гусенков. Мы идем дальше по кругу. Алена, теперь ваш вопрос, ваши 30 секунд для Виталия Пономарева. Прошу.

Алена Попова: Виталий, ко мне на встречу приходит много людей-мигрантов, которые взяты на работу управляющими компаниями, проживают в квартирах, должны оплачивать патент на трудоустройство, потому что хотят легально работать, но их не принимают на работу. В итоге растет преступность, потому что им на что-то нужно есть, чем-то кормить семью. При этом они великолепные работники, они прекрасные дворники, их уважают жители. Что вы предлагаете с этим делать?

Ведущий: Спасибо. Виталий, прошу, минута.

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от округа №9

Виталий Пономарев: Ну здесь проблема, наверное, больше законодательного уровня, потому что у нас она не урегулирована до конца. И наверное, самая большая проблема впереди, если смотреть с перспективой, – это миграционная, потому что наплыв настолько большой в Москву, что Москва может и не выдержать этого. И исходя из этого идет уже и преступность. Я думаю, здесь надо, наверное, давать больше власти на местах, чтобы можно было на месте принимать и отбирать тех людей, которые, в принципе, нужны для работы в тех же ГУИСах, в строительных компаниях. Я считаю, что здесь надо и ужесточение в какой-то мере этой программы приема на работу мигрантов, потому что много идет непроверенных людей с криминальным прошлым, и это очень беспокоит москвичей.

Ведущий: Спасибо. Я понял, что у вас есть какие-то конкретные меры, чтобы это решить. Итак, Виталий, теперь ваш вопрос для Сергея Сидорова. Прошу. 30 секунд и минута.

Виталий Пономарев: Сергей, я хотел бы уточнить вашу позицию, ваши планы на дальнейшую работу, если вы проходите в Мосгордуму. Какие у вас инициативы есть, что под этим понимается?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Сергей Сидоров: Я еще раз говорю, есть фракция нашей партии в Думе. Инициативы – это огосударствление московской экономики, если говорить кратко. Это, как я уже говорил, внедрение в Москве программ государственного регулирования ценообразования. При свободном ценообразовании, как бы мы ни хотели, ничего хорошего не будет. И Москва может на это воздействовать. Можно построить свои "Ашаны", пусть хуже, но доходы от них будут идти в казну. Москва является банкротом, правительство Москвы вынуждено занимать не менее 200 миллиардов рублей в год, это по данным Standard & Poor’s, чтобы удержаться как-то. Москва сейчас все продает, продает кинотеатр "Баррикада", продала долю в "Автофрамосе", компании авиационные и так далее. Наше направление – огосударствление московской экономики.

Ведущий: Понятно, спасибо. И теперь, Сергей, ваш вопрос для Ольги Кузнецовой, прошу. 30 секунд и минута.

Сергей Сидоров: Уважаемая Ольга Михайловна, я идеолог, и вы хотя с представителями других партий – ЛДПР и "Яблоко", как бы здесь понятно, но у меня вопрос такой. Вы хотя и не член партии "Справедливая Россия", но ответьте мне, пожалуйста, ваша партия является буржуазной, насколько она буржуазная? И вопрос в том, как вы оцениваете пророческое выражение Владимира Ильича Ленина: "Буржуазия продаст родину и пойдет на любые преступления для сохранения своих доходов и власти над народом"? Не происходит ли это сейчас с Москвой и страной?

Ведущий: Спасибо. Ольга, прошу.

Ольга Кузнецова: Спасибо за вопрос, Сергей. Мне не хотелось бы сейчас отвечать за всю партию. Я всего лишь кандидат в депутаты по одному из округов. Вопрос мне понятен – буржуазия, капитализм. Я знаю, что вы хотите вернуть нашу страну к социализму. Я думаю, что это утопия. Наша партия не занимается утопическими прожектами.

Теперь что касается реальных дел: реальные дела таковы, что мы уже более пяти лет имеем общественные приемные в Северном округе, куда идут постоянно женщины, нуждающиеся в помощи. А вы знаете, что такое просьба женщины? Фактически она просит за всех. Она просит за мужа, она просит за сына, она просит за детей и решает вопросы реальной сегодняшней жизни. Это места в детских садах и яслях, это образовательные программы (устраивают – не устраивают), это защита от домашнего насилия. Кто-нибудь из вас знает статистику, сколько ежегодно умирает женщин от рук близких людей?

Ведущий: Спасибо, Ольга, теперь прошу ваш вопрос для Майи Галенкиной, так же 30 секунд и минута.

Ольга Кузнецова: Майя, вы еще только учитесь, вы слишком молоды, а работа депутата – это сразу же погружение в подготовку законопроектов. Вот с чем вы идете в Думу? У меня есть уже рабочие варианты двух законопроектов, а вы с чем идете?

Ведущий: Спасибо.

Майя Галенкина: Спасибо за вопрос. Мне 26 лет. Я окончила Международную академию предпринимательства. У меня есть первое высшее образование, я окончила магистратуру, я магистр экономики. И сейчас я учусь в институте Владимира Вольфовича Жириновского на факультете юриспруденции. Там очень хорошие преподаватели, и образования у меня достаточно. Я иду в Московскую городскую Думу с общей программой ЛДПР, о которой я уже говорила. Это и социальная политика – увеличение поликлиник в районах, транспортные развязки. И я очень много общаюсь с жителями района, от которого я баллотируюсь, и знаю их проблемы по-настоящему, знаю пути их решения, и вместе с ЛДПР мы справимся с этим, потому что за мной огромная парламентская партия.

Ведущий: Спасибо, ваш ответ принят. И замыкая круг, теперь, Майя, вы задаете вопрос для Юлии Галяминой, прошу.



Майя Галенкина: Скажите, вы наверняка общаетесь с жителями района, какие вы видите основные проблемы района Сокол для пожилых людей?

Юлия Галямина: Единственная проблема, что район Сокол не входит в наш округ, поэтому я могу сказать, что вообще проблемы пожилых людей примерно одинаковы везде. В частности, это недоступность поликлиник и медицинского обслуживания, потому что после этой реформы, которая выгодна только чиновникам – объединения поликлиник, – доехать до врача становится сложно. И мне многие жители отвечают, что они просто перестали туда ходить. То есть мы практически убиваем своих бабушек и дедушек. И это все на совести наших чиновников московских и "Единой России".

Что еще является большой проблемой – нашим пожилым людям негде провести свой досуг. Москва не развивает эту тему – досуг для всех поколений. У нас детские площадки и все, а что делать пожилым людям, непонятно. Все программы для детей, для взрослых, а для пожилых людей мало программ в городе. Сейчас, конечно, предстоит экономический кризис, и это тоже очень скажется именно на пожилых людях. Спасибо за вопрос.

Ведущий: Спасибо, Юлия. Итак, у нас прошел раунд вопросов и ответов. И дальше мы переходим к заключительному слову. Возможно, вы что-то еще раз повторите из своей презентации начальной, возможно, какие-то конкретные предложите решения конкретно в своем районе. Это ваше право, это ваши 30 секунд, они есть у каждого.

Прошу, Юлия Галямина.

Юлия Галямина: Хорошо. Еще раз напомню, что меня зовут Юлия Галямина. Я очень люблю свой город – Москву, он еще к тому же богатый город, но, к сожалению, деньги в нем тратятся неразумно. Если бы деньги тратились разумно, то был бы и капремонт, и новые поликлиники, и новые парки. Я хочу заставить чиновников тратить деньги разумно, так, как нужно нам. Я знаю, как это делать, меня поддерживает команда профессионалов из партии "Яблоко", из партии "5 декабря", общественное движение нашего района, и поэтому я предлагаю голосовать за своего кандидата, еще раз напомню, зовут Юлия Галямина.

Ведущий: Спасибо, Юлия. Я тезис главный вынес: заставить чиновников тратить деньги разумно. Подчеркнем это. Спасибо. Теперь есть 30 секунд у Алены Поповой. Прошу, Алена.

Алена Попова: Всем большое спасибо, кто смотрел эти дебаты. Еще раз повторю тоже: меня зовут Попова Алена Владимировна. Я хочу сказать, вы сами решаете, за кого вы голосуете, но вы сейчас – больше 6 тысяч –делегировали право вас представлять, защищать вас, и за вас бороться. У меня есть четкий план действий взаимодействия с Галиной Петровной Хованской по внесению изменений в Жилищный кодекс и отстаиванию ваших интересов в сфере ЖКХ, в том числе. Поэтому решайте сами, но еще раз повторяю, мы – команда.

Ведущий: Спасибо, Алена. Отстаивание интересов в сфере ЖКХ – я тоже ставлю финальную точку и подчеркиваю. Спасибо большое. Идем дальше. Виталий Пономарев, 30 секунд ваши, прошу.

Виталий Пономарев: Я – Пономарев Виталий Константинович, депутат Бескудниковского муниципального округа, действующий. Моя сегодняшний день, кроме программы, которую я ранее озвучил, – это обратная связь между депутатами муниципальными и депутатами Мосгордумы. Так как обратной связи нет, у нас законодательная деятельность в Мосгордуме, бывает, всегда идет отдельно от жизни москвичей. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, тоже очень важно – наладить именно обратную связь, чтобы получать ответы на свои вопросы.

Итак, я еще раз напомню, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 9-му избирательному округу, он включает в себя районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского района. Сейчас идет заключительная часть дебатов – это финальное слово от каждого кандидата.

Итак, мы идем дальше, и теперь финальное слово от Сергея Сидорова. Прошу, ваши 30 секунд.

Сергей Сидоров: Сергей Сидоров, представитель КПРФ. Я продолжу несколько прошедшую дискуссию об утопии социализма. Уважаемые избиратели, сейчас, в настоящее время, сейчас, а не когда-то более 2 миллиардов людей на планете либо живет при социализме, либо строят его. Если мы не остановим рыночную вакханалию, будет обвал, и не когда-то, а в ближайшее время. Конечно, речь идет не о полном возврате к старой системе, но о государственной экономике – это наша программа. Спасибо за внимание.

Ведущий: Спасибо, Сергей, ваше финальное слово. И теперь 30 секунд есть у Ольги Кузнецовой. Ольга, прошу.

Ольга Кузнецова: Дорогие избиратели, еще раз напоминаю, что я Ольга Михайловна Кузнецова. Я вам говорила, что есть общественные приемные в Северном округе, но есть виртуальные общественные приемные на сайте "Женсоветы Москвы". Обращайтесь, сейчас я работаю с вами и провожу по три встречи в день. Я накапливаю ваши пожелания, изучаю и систематизирую ваши проблемы. Это для меня – стратегия к действию, когда я стану депутатом Московской городской Думы. Я начну работать для вас и действовать.

Ведущий: Спасибо вам, спасибо, Ольга. Систематизация проблем. Мы идем дальше. И теперь финальное слово у Майи Галенкиной. Майя, прошу.

Майя Галенкина: Дорогие москвичи, на выборах нецелесообразно участие руководителей бюджетных организаций, коммерческих фирм, так как они зависят от местных властей. Голосуйте за честных кандидатов от ЛДПР. Голосуйте за Галенкину 14 сентября.

А директорам школ и самовыдвиженцам я советую проявить активную гражданскую позицию, и на участковых избирательных участках, которые располагаются в школах, проследить за тем, чтобы не было фальсификации выборов. За ЛДПР.

Ведущий: Спасибо, спасибо. Закончен сегодняшний раунд наших дебатов. Господа, я всем говорю, спасибо большое, что пришли, во-первых, что нашли время, и всем, безусловно, желаю удачи 14 сентября в единый день голосования.

Для всех еще раз напомню, 14 сентября будут выборы депутатов Московскую городскую Думу. Всего будет избираться 45 депутатов. Следующие дебаты на телеканале "Москва Доверие" ровно в 11 часов. До встречи.