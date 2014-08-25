Полная расшифровка дебатов кандидатов от 43-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 43-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 43-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Денисенко (КПРФ), Сергей Иваненко ("Яблоко"), Арина Иксанова ("Справедливая Россия"), Вера Шастина ("Единая Россия"), Юрий Кравченко (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся 14 сентября, это единый день голосования. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Итак, сейчас, в эти минуты, у нас в студии кандидаты в депутаты по 43-му избирательному округу, центр Москвы, округ включает в себя районы: Арбат, Пресненский и Хамовники. И я представлю тех людей, которые пришли сегодня в студию.

Итак, согласно жеребьевке, кандидат под №1 – Татьяна Денисенко. Здравствуйте.

Татьяна Денисенко: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под №2 – Сергей Иваненко. Добрый день.

Сергей Иваненко: Добрый день.

Ведущая: №3 – Арина Иксанова. Добрый день.

Арина Иксанова: Здравствуйте.

Ведущая: И №4 – Вера Шастина. Здравствуйте, спасибо, что пришли.

Вера Шастина: Доброе утро.

Ведущая: И Юрий Кравченко, кандидат под №5. Я вас тоже приветствую.

Юрий Кравченко: Добрый день.

Избирательный округ № 43 Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники Арбат, Пресненский, Хамовники Кандидаты: Денисенко Татьяна Ивановна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Иваненко Сергей Викторович

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Иксанова Арина Тахировна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Кравченко Юрий Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шастина Вера Ростиславовна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ярмольник Леонид Исаакович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".



Ведущая: Кандидат под №6, также зарегистрированный по этому округу, Леонид Ярмольник, от участия в дебатах отказался.

И сейчас мы начинаем. Итак, все кандидаты находятся в равных условиях – по минуте эфирного времени на приветственное слово, в котором можно заявить о себе и о программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу.

Итак, начнем – опять же – согласно жеребьевке. Татьяна Денисенко – минута эфирного времени.

Татьяна Денисенко: Добрый день, уважаемые москвичи, уважаемые избиратели. Я – кандидат в депутаты Московской городской Думы от Коммунистической партии Российской Федерации, партии, которая считает основным своим кредо борьбу за права трудящихся. Именно поэтому некоторое время назад я возглавила борьбу жителей за сохранение стадиона "Красная Пресня": он жив, стоит, хотя и не отремонтирован до сих пор городскими властями.

В настоящее время я – депутат муниципального собрания Пресненское, вместе с жителями мы решаем много важных проблем: и по благоустройству, и по ремонту жилых домов. Вместе с жителями, опираясь на жителей, мы сохранили от перепрофилирования районную поликлинику.

В настоящее время я считаю важнейшей задачей развитие народной демократии в городе, а для этого необходимо поставить под общественный контроль исполнительную власть и наделить ее функциями ответственности перед жителями.

Ведущая: Благодарю вас, время вышло. Татьяна Денисенко, кандидат под №1. Мы продолжаем. Минута эфирного времени у Сергея Иваненко. Пожалуйста, слушаем вас.

Сергей Иваненко: Добрый день, дорогие москвичи. Минута – это, конечно, ничто, тут можно сказать только что-то "да здравствует!" или "долой!", поэтому я примерно так и буду говорить.

Первое. Я представляю "Яблоко". Мы против политики Путина. Нет никакой специальной московской политики, есть политика одного человека, который назначает всех остальных. К сожалению, Московская городская Дума – это, на сегодня, тоже чиновники определенного ранга: они не самостоятельные, они все подчиняются этой вертикали. Мы против того, чтобы такое положение дел было, хотим, чтобы в Московскую Думу попали люди, независимые от власти, чтобы они защищали интересы граждан, а не начальства. Это первое.

Второе. Московская политика имеет свои особенности, самая главная из них – это генеральный план. Потому что то, что происходит сегодня, Москва делается доходным местом для чиновников, а расходы на дороги, на скверы, на детские сады, не происходят.

Ведущая: У вас еще будет возможность продолжить свою мысль. А сейчас минута эфирного времени у Арины Иксановой. Пожалуйста, слушаем.

Арина Иксанова: Здравствуйте. Меня зовут Арина Иксанова. В моей программе четыре блока наиболее важных проблем Москвы и пути их решения.

Первое: мы с вами должны стать настоящими хозяевами своего города. Наши права нужно гарантировать законами.

Второе: мы устали от бесконечных нелегальных пробок, парковок во дворах, устали от того, что нет детских площадок, устали от бесконечного наплевательского отношения управы к нам, жителям. Необходимо создать семейные зоны отдыха (желательно в каждом квартале). Нужно сохранить историческую Москву обязательно, сберечь культурное наследие, запретить строительство в центре и снос зданий, построенных до 1956 года.

И четвертое: сейчас центр Москвы – это зона экологического бедствия. Нам необходимо создать новую программу, улучшенную программу озеленения Москвы. Поддержите меня, и мы вместе построим новую, комфортную, безопасную жизнь старой Москвы.

Ведущая: Это была Арина Иксанова. Сейчас приветственное слово, Вера Шастина, у вас минута эфирного времени. Пожалуйста.

Вера Шастина: Благодарю. Добрый день, уважаемые москвичи! Я Вера Шастина, более 30 лет я работаю врачом. Сейчас я руковожу одной из лучших поликлиник города – 220-й. Почти 10 лет я муниципальный депутат, а еще я дочь, жена, мама и бабушка. И главное, забота и врача, и депутата – это, конечно, люди. Я каждый день общаюсь с самыми разными людьми, поэтому прекрасно знаю все проблемы 43-го округа, потому что живу в Хамовниках, работаю на Пресне и депутат на Арбате. Участвовала в законотворческой деятельности. И хочу сказать, что порой от буквы закона зависит жизнь человека.

Я на сегодняшний день хотела бы просить всех меня поддержать, потому что я очень люблю свой город и на самом деле могу и хочу сделать жизнь москвичей лучше.

Ведущая: Благодарю вас. Вера Шастина и ее приветственное слово, а мы продолжаем. И теперь кандидат под № 5 – согласно проведенной нами жеребьевке, Юрий Кравченко, и у вас минута.

Юрий Кравченко: Добрый день, дорогие москвичи! Меня зовут Кравченко Юрий. Я выдвинут политической партией ЛДПР. ЛДПР – это единственная партия, которая действительно стоит на защите интересов простых граждан. Только в ЛДПР самые чистые и честные кадры, чего нельзя сказать о других партиях, в которых одни воры, лжецы, предатели и коррупционеры. Это они разграбили всю страну, заставляя граждан сводить концы с концами. И только ЛДПР позаботится о вас, дорогие москвичи. ЛДПР обещает покончить с точечной застройкой Москвы.

Посмотрите, во что превратилась Москва, – это не город, а каменные джунгли! Посмотрите, из чего стоят эти дома – из материалов низкого качества, их обрабатывают формальдегидом. Вас убивают, москвичи. Кладбищ в Москве уже не хватает, все кладбища переполнены. В центре Москвы не хватает парковок, совершенно нет газонов, спортивных площадок, деревьев практически не осталось. Деньги есть, все есть, власть ничего не делает, бездействует. Деньги не осваиваются, в аптеках фальшивые лекарства.

Только ЛДПР предлагала провести всеобщую инвентаризацию и наказать всех чиновников-коррупционеров. Москва – это город для жителей, для жизни, а не для выживания. Голосуйте только за ЛДПР!

Ведущая: Юрий Кравченко, спасибо, что уложились. И мы сейчас переходим к раунду вопросов и ответов. Опять же, согласно жеребьевке, у вас будет возможность задать вопросы друг другу. Начнем с Татьяны Денисенко, кандидата под № 1. У вас есть 30 секунд на вопрос кандидату под № 2, отвечает Сергей Иваненко. Пожалуйста.

Татьяна Денисенко: Сергей Викторович, я ознакомилась с вашим интервью, и вы не признаете референдум Крыма, волеизъявление народа, как я понимаю. Но по нашей Конституции народ – источник власти, и как в этом случае вы собираетесь развивать народную демократию у нас в городе Москве, если волеизъявление народа Крыма, ставшего народом нашей Российской Федерации, гражданами, вы не признаете?

Ведущая: Благодарю за то, что уложились. У вас минута, пожалуйста, отвечает Сергей Иваненко.

Сергей Иваненко: Да, мы выступаем против аннексии Крыма.

Ведущая: Вы за партию сейчас отвечаете, да, за позицию партии в целом?

Сергей Иваненко: Да, я говорю о партии "Яблоко", это наша позиция. Мы считаем, что присоединение Крыма было совершено с нарушением и внутренних, и международных законов. Референдумы должны проводиться по закону, а не по желанию. У Шотландии референдум готовится об отделении Шотландии от Великобритании уже более 20 лет, и до сих пор еще не проводится. А там просто ввели вежливых зеленых человечков, и они организовали референдум. Я не сомневаюсь в том, что жители Крыма считают, что они должны быть в России. В этом у меня сомнений нет, большинство, потому что у них есть иллюзии. Вы уже видите, что эти иллюзии сейчас проваливаются, потому что то, что творится сегодня в Крыму с ценами, с этими переправами, километровыми очередями, и что туда молоко нельзя завезти, потому что все скоропортящееся портится на этих паромах, и то, что они не могу получить паспорта иностранные, это все последствия этих авантюр.

Ведущая: Время истекло, Сергей Иваненко, его ответ. Я вас призываю придерживаться городской повестки и, может быть, каких-то конкретных проблем конкретного округа.

Сергей Иваненко: Каков вопрос, таков ответ.

Татьяна Денисенко: Вопрос был о Москве.

Ведущая: Это моя просьба ко всем кандидатам, которые присутствуют сейчас в нашей студии. У вас 30 секунд, Сергей, чтобы продолжить свою мысль, может быть, задать какой-то другой вопрос. Отвечает Арина Иксанова, у вас минута.

Сергей Иваненко: Да, я хочу продолжить свою мысль. Я считаю, что это выборы политические, потому что разговаривать о том, что вы отремонтируете какие-то дома, это все иллюзия. Ремонтировать будете не вы – администрация. Я поэтому хотел бы задать такой вопрос. Арина, вы – молодая симпатичная девушка, вы насколько я понимаю, себя позиционируете как независимый кандидат, хотя вы выдвинуты партией. Почему вы скрываете?

Арина Иксанова: Я совершенно не скрываю.

Ведущая: Спасибо вам за вопрос. Теперь минута эфирного времени у Арины Иксановой, время пошло.

Арина Иксанова: Спасибо за вопрос. Я не скрываю. Для меня это… Я считаю, что меня выдвинула партия "Справедливая Россия", она дала мне очень большой шанс, и я хотела бы доказать, что я могу, и что я могу сделать. Молодость – это не порок, у меня еще очень много сил и энергии, и я могу еще очень много сделать, у меня много очень времени впереди. В моей программе нет вопроса о том, буду ли я лично ремонтировать. Я не буду ремонтировать. Я за сохранение исторической Москвы, за то, чтобы перестали сносить дома, построенные до 1956 года. Во времена работы "Яблока", пока "Яблоко" просиживало в Мосгордуме с начала девяностях и до нулевых, какое количество домов было снесено исторических? Что сделало "Яблоко" в этой ситуации? Ничего. Мы не спасли ни дома, ничего.

Сергей Иваненко: Я могу вам ответить?

Арина Иксанова: Моя программа… Ответить, к сожалению, нельзя. Я – профессиональный юрист, и я буду бороться и ежедневно борюсь и помогаю гражданам.

Сергей Иваненко: Только благодаря Митрохину было остановлено точечное строительство, чтобы вы знали.

Ведущая: Эфирное время Арины Иксановой, если вы будете перебивать других кандидатов, я буду добавлять еще по минуте.

Сергей Иваненко: Была же реплика. Что за дебаты это, я вот не понимаю?

Ведущая: Пожалуйста, Арина Иксанова, 30 секунд на вопрос кандидату под № 4. Вера Шастина отвечает.

Арина Иксанова: Уважаемая Вера Ростиславовна, вы профессиональный медик, вас знают многие люди. Скажите, пожалуйста, вы отдаете себе отчет, что вы будете лишать людей своей помощи, и вам придется 24 часа работать в Московской городской Думе и помогать людям?

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 43-го округа

Ведущая: Спасибо, это был вопрос Арины Иксановой. Отвечает Вера Шастина.

Вера Шастина: Арина, спасибо огромное за вопрос. Надо сказать, что мне его задают достаточно часто. Я уверена, что смогу совмещать работу доктора и депутата, потому что добросовестно этим занимаюсь вот уже почти десять лет.

Арина Иксанова: Каким образом вам это удается?

Вера Шастина: Ну, это мне удается, потому что я умею четко планировать свой график, потому что я знаю, в чем заключается эта работа. У меня большой опыт работы муниципального депутата. У меня взрослые дети, у меня маленькие внуки. У меня есть свободное время, у меня есть здоровье, я прохожу диспансеризацию ежегодно. У меня есть силы, а самое главное, у меня есть желание. Я очень люблю Москву.

Ведущая: Ваша позиция по тому, что теперь меняется статус депутатов Московской городской Думы, они переходят на профессиональную основу. У вас есть позиция?

Вера Шастина: Да, я считаю, что это очень правильно, потому что на самом деле в Думе должны быть профессионалы. Больше половины городского бюджета расходуется на социальную сферу. Там должны быть учителя, там должны быть врачи, там должны быть соцработники, чтобы эти деньги расходовались наиболее эффективно.

Ведущая: Спасибо, ваше время на ответ истекло. Теперь вы можете задать вопрос кандидату под № 5. Юрий Кравченко отвечает.

Вера Шастина: Юрий, вы знаете, я, к сожалению, не смогла найти лично вашей программы, но у меня такой вопрос, может быть, он не совсем обычный. Цвет вашего флага, я так понимаю, что сейчас ваша партия хочет поменять в связи с событиями на Украине, он жовто-блакитный. Вот ваше мнение, какой должен быть флаг вашей партии?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Юрий Кравченко. Пожалуйста.

Юрий Кравченко: Вы, наверное, не совсем правильно поняли. Наша партия хочет поменять триколор, то есть вернуть имперский флаг. Цвета нашего флага мы не собираемся менять.

Вера Шастина: Я думала…

Юрий Кравченко: Это очень хорошие цвета, они всем избирателям очень нравятся. Скорее всего, вы просто неправильно следите за новостями.

Ведущая: А что такое "Битва за Москву" – программа, объявленная ЛДПР на этих выборах?

Юрий Кравченко: "Битва за Москву"?

Ведущая: Битва с кем за кого?

Юрий Кравченко: Битва с чиновниками, с коррупционерами, которые совершенно ничего не делают, свои обещания они не выполняют, москвичам они не помогают. Деньги все разворовываются, деньги не осваиваются. Все деньги, которые выделяются, как правило…

Ведущая: У вас есть доказательства хищений?

Юрий Кравченко: Мы обязательно представим доказательства, обязательно. Как только я стану депутатом Московской городской Думы от ЛДПР, я обязательно соберу доказательства и представлю их.

Ведущая: Хорошо, битва за кого, тогда?

Юрий Кравченко: Битва за москвичей. Мы хотим отстаивать интересы москвичей в первую очередь. Мы хотим защищать все слои населения, потому что нынешние чиновники ничего не делают для москвичей.

Ведущая: Спасибо, ответ понятен. Теперь ваши 30 секунд и вопрос Татьяне Денисенко.

Юрий Кравченко: Татьяна Ивановна, коммунисты развалили мощнейшее государство в мире, породили страшнейшую коррупцию в стране, которую современная Россия не может искоренить до сих пор. Мой вопрос таков: может быть, уже хватит и пора на отдых вам и вашей партии?

Ведущая: Спасибо. Татьяна Денисенко и минута эфирного времени.

Татьяна Денисенко: Коммунисты построили величайшую…

Ведущая: Подождите, пожалуйста, таймер. Пожалуйста, время пошло.

Татьяна Денисенко: Коммунисты построили величайшую сверхдержаву, построили величайшую экономику, на основах которой и благодаря которой мы живем все до сих пор, только благодаря тому, что было сделано в предыдущие годы, а не сделано в эти годы. Коррупция порождена именно нынешними капиталистическими отношениями, сверх коррупция. И именно поэтому я как кандидат в депутаты иду в Мосгордуму с тезисом "Вернуть Москву москвичам". Для этого необходимо создать законы, которые будут стимулировать создание рабочих мест для москвичей в наукоемких отраслях нашей промышленности. Вернуть Москве статус научного, промышленного и культурного центра России вместо города офисов, банков, торговых центров и так далее.

На "Радио Москвы" завершены дебаты от 43-го округа

Ведущая: Благодарю вас. Ответ Татьяны Денисенко. Время эфирное вышло. Мы переходим к завершающей стадии нашей встречи. Полторы минуты эфирного времени у каждого из кандидатов на финальное слово.

Я напомню, что вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты по 43-му избирательному округу города Москвы – это Центральный округ, районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

Вы, Сергей, возмущались, что у вас была реплика. У вас сейчас будет возможность, как раз свою мысль продолжить. Начнем мы согласно жеребьевке. Кандидат под № 1 – Татьяна Денисенко. Полторы минуты на финал.

Татьяна Денисенко: Дорогие москвичи, мы живем в самом лучшем городе Земли и хотели бы оставить его нашим детям, нашим внукам. Мы – москвичи, мы не просто горожане. Мы – москвичи, мы – наследники тех москвичей, что уходили на фронт, что ушли в ополчение, закрыв двери наших квартир, которые дороги нам не миллионами стоимостей, а именно тем, что в них жили те, кто защитил наш город от фашистской нечисти.

Мы хотим вернуть Москву москвичам, создать рабочие места, прежде всего для москвичей, в наукоемких отраслях. Необходимо сохранить исторический центр, необходимо ввести мораторий на строительство в историческом центре и защитить от строительного беспредела москвичей – защитить их дома, защитить экологию. В социальной сфере Москва должна быть справедливым городом. Необходимо повысить прожиточный минимум, повысить пенсии, пособия многодетным матерям. Необходимо пересмотреть программу платной парковки для москвичей. Она должна быть повернута лицом в первую очередь к москвичам. Жители Москвы должны иметь право парковаться в любом месте своего города.

Дорогие москвичи, Москве нужна сильная Дума с сильными депутатами, которые готовы бороться за права москвичей, которые себя зарекомендовали в этой борьбе.

Ведущая: Спасибо. Татьяна Денисенко, финальное слово. Теперь кандидат под № 2 – Сергей Иваненко, мы вас слушаем полторы минуты.

Сергей Иваненко: В Москве, как и во всей России, главная проблема – это мафиозность, это слияние власти, бизнеса, чиновников всех рангов, силовиков и так далее. То, что происходит сегодня, те московские проблемы, о которых все знают, – это и пробки, и экология, тут можно бесконечно перечислять, и вот эти огромные многоэтажки – такой европейский Гонконг сегодня строит Собянин практически чуть ли не в центре Европы. Это связано с тем, что чиновник сегодня бесконтролен. А что делает чиновник, когда он бесконтролен? Он пытается заработать деньги, понимаете? Когда вы строите вот эту коробку жилищную – это заработок, это деньги чиновников. Когда вы строите дорогу на этом месте – это расходы. Вот они борются за свои доходы, а не за расходы, из-за этого главная проблема. Поэтому наша партия исходит из того, что полумерами здесь не обойтись, надо менять власть в целом, поэтому мы выставили кандидатов. Нужно менять эту команду. Они 15 лет все сидят на одних и тех же местах, начиная с Путина. 15 лет все прикормлены, все у них хорошо, они расплодили огромное количество прихлебал во всех органах власти и средствах массовой информации. И все, и страна потихоньку деградирует, она потихоньку проваливает почти все свои и экономические, и политические, и социальные какие-то начинания. Тут можно перечислять, просто нет времени. Значит, "Яблоко" выдвинуло команду. У нас есть кандидат в каждом округе, в каждом из 45. Их можно найти.



Ведущая: Спасибо. Избиратели сделают свой выбор.

Сергей Иваненко: И голосуйте, пожалуйста, за "Яблоко", тогда у нас есть шанс. Выбор все-таки есть.

Ведущая: Спасибо. Чтобы оставаться в рамках законодательства, давайте придерживаться регламента и отведенного эфирного времени. Все кандидаты находятся в равных условиях. Мы продолжаем, № 3 – Арина Иксанова и полторы минуты, пожалуйста.

Арина Иксанова: Уважаемые избиратели, мы видим, как разрушается историческая Москва. Мы видим, кто работает в системе ЖКХ, и мы видим, результаты этой работы. Мы видим офисы вместо детских площадок и скверов, мы не можем отстоять своих прав, мы не можем повлиять на судьбу нашего города. Кто в этом виноват? Естественно, в этом виновата Мосгордума, чьи депутаты занимаются всем, кроме того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Такой парламент нам не нужен.

Нам не нужно собрание вечных заседателей, нам нужен парламент, который работает во благо Москвы и во благо москвичей. Депутат – это не хобби в свободное от работы время, депутат – это абсолютно законодатель, это опытный защитник своих прав. Не так ли, Вера Ростиславовна?

И я, как профессиональный юрист, могу вам сказать, что я каждый день решаю проблемы простых граждан. Каждый день я встречаюсь со своими избирателями. Мы решили огромное количество уже проблем, написали огромное количество депутатских запросов. И у меня есть опыт и знания, как с этим бороться и как помочь своему городу. И у меня есть абсолютно выполнимая программа, которую составили сами москвичи.

Ведущая: Арина, простите, депутатские запросы от какой партии?

Арина Иксанова: Депутатские запросы от партии "Справедливая Россия". Я же, естественно, не могу написать депутатский запрос лично.

Поэтому поддержите меня 14 сентября, Хамовники, Пресня, Арбат – Иксанова, ваш кандидат.

Ведущая: Благодарю вас, Арина Иксанова, 43-й избирательный округ, Арбат, Пресненский, Хамовники. И сейчас финальное слово Веры Шастиной. Полторы минуты.

Вера Шастина: Уважаемые москвичи, я очень люблю Москву, мое детство прошло здесь, мои студенческие годы, самые лучшие воспоминания у меня связаны с этим городом. И, конечно, от меня зависит, какой будет Москва, и в каком городе будут жить мои внуки.

Да, я – врач, и, конечно, моя основная забота – забота о пациентах, но от чего зависит наше здоровье, как не от благоустроенных дворов, от состояния окружающей среды, от питания, от лекарств, от социального обеспечения, от заработной платы москвичей. И всеми этими вопросами я, безусловно, буду заниматься.

14 сентября всего 45 человек изберут от нашего огромного, многомиллионного города. И я очень хочу, чтобы вы пришли на избирательный участок и проголосовали за тех, кто уже доказал свою любовь к нашему городу. Я всегда встречаюсь много с людьми, и сейчас особенно дополняется моя программа теми наказами, о которых буквально кричат жители Центрального округа.

Это, конечно, проблема платных парковок – мы ее знаем, это и хостелы в наших районах, это и повсеместное нарушение закона о тишине. Задача депутатов в том, чтобы сделать комфортнее жизнь не только наших жителей 43-го округа, но и всех москвичей. И я уверена, что у меня есть силы, у меня есть опыт и у меня есть знания, чтобы решить проблемы жителей не только 43-го округа, но и ваши проблемы, дорогие москвичи. Я жду вас на избирательных участках. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас. Это была Вера Шастина. Ну а теперь Юрий Кравченко – финальное слово, полторы минуты.

Юрий Кравченко: Дорогие москвичи, 14 сентября вы сделаете выбор, от которого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь на протяжении пяти лет. Вам надоел чиновничий беспредел, коррупция, которая просочилась во все сферы жизнедеятельности человека? Только ЛДПР боролась с коррупцией, порожденной Лужковым, именно ЛДПР добилась отстранения Лужкова – главного коррупционера Москвы – от занимаемой им должности. И сейчас ему стыдно было бы смотреть в глаза москвичам, именно поэтому он сбежал из страны.

Только ЛДПР решает проблемы москвичей. Только ЛДПР борется с ужасной экологической обстановкой в Москве. ЛДПР сделает спортивные площадки, зоны отдыха, скверы, парки, аптеки, в которых, наконец-то, появятся настоящие лекарства, а не фальшивки и подделки. ЛДПР накажет всех чиновников-бездельников.

Дорогие москвичи, придя на выборы 14 сентября, голосуйте только за ЛДПР, и ни одного голоса другим партиям, в которых сидят воры, жулики, проходимцы и бизнесмены, которые не могут отчитаться за свои наворованные миллионы. Только ЛДПР – залог успеха и достойной жизни москвичей.

Ведущая: Юрий, простите, у нас мажоритарная система теперь выборов, не по партийным спискам, может быть, что-то про себя, 20 секунд?

Юрий Кравченко: Мне хотелось бы, чтобы все москвичи сделали правильный выбор и проголосовали только за кандидатов от ЛДПР. Тогда мы вместе сможем победить этот чиновничий беспредел.

Ведущая: Понятно. Спасибо, Юрий Кравченко, кандидат под №5.

Я напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 43-му избирательному округу. Мы с вами увидимся ровно в полдень на телеканале "Москва Доверие" в прямом эфире. До встречи.