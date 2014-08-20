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Выборы

20 августа 2014, 18:41

Один из кандидатов снялся с выборов в Мосгордуму

Мосгордума выборы Гражданская платформа

Фото: ИТАР-ТАСС

Кандидат от "Гражданской платформы", заместитель председателя московского отделения Сбербанка Денис Константинов (округ 8) снял свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму, сообщается на официальном сайте партии.

Как отметил глава московского отделения "Гражданской платформы" Михаил Вышегородцев, решение Констатинова снять свою кандидатуру с выборов связано с возросшей нагрузкой на основной работе в Сбербанке.

"Конечно, мы сожалеем об этом, однако его аргумент нам абсолютно понятен. Искренне надеемся, что Денис Константинов останется в числе сторонников партии "Гражданская Платформа" и продолжит участвовать в наших проектах", - заявил Вышегородцев.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

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Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

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Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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