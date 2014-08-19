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Выборы

19 августа 2014, 15:34

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов от 10 округа

Мосгордума выборы дебаты кандидаты

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР), Максим Фадеев (КПРФ). Еще один кандидат от участия отказалась.

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонентов и выступить с заключительным словом.

На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов от 10 округа

Избирательный округ №10

Районы: Бибирево, Лианозово, Северный

Кандидаты:

  • Картавцева Лариса Руслановна
    Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

  • Кравцов Алексей Владимирович
    Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

  • Кузнецов Дмитрий Иванович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

  • Мерцалова Инна Борисовна
    Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Саблуков Александр Валентинович
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Фадеев Максим Анатольевич
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

    Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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