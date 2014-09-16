Явка на выборах снижается во всем мире - эксперты

Фото: M24.ru

Политические эксперты назвали выборы в Мосгордуму честными, а победу "Единой России" объяснили активной работой кандидатов от партии с избирателями и патриотическим подъемом среди москвичей. Об этом во вторник рассказали профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов.

Политологи сошлись в том, что низкая явка – это результат сразу нескольких факторов.

"Выборы шли в изменившейся общефедеральной повестке. Люди душами и сердцами были на Украине. Люди переживали за жизни других людей, и все общественное внимание ушло туда. Многие не заметили даже, что проходили выборы. А многие кандидаты не педалировали тему Украины. Это является истоком низкой явки", - сказал Матвеечев.

В свою очередь, Саркисов добавил, что именно власти сделали все, чтобы повысить явку, поэтому обвинять их в ее занижении глупо.

При этом они отметили, что оппозиция проиграла из-за отсутствия московской повестки и политтехнологических просчетов. Все эксперты согласились с тем, что прошедшие выборы были фактически эталонными по честности и отсутствию административного ресурса.

"Кампании такого качества давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов применения административного ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы стали честными и прозрачными. Партий было даже больше, чем в регионах, что показывает качество конкуренции", - заявил Макаренко.

В свою очередь Вартан Саркисов даже назвал выборы "скучными" прежде всего для журналистов. "Мне кажется, кампания была скучной, но содержательной. Все кандидаты, которые рассчитывали на победу, проводили огромный объем работы. Каждый кандидат провел более трех тысяч встреч с избирателями во дворах - такое было впервые. Все вопросы, которые обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими, обо всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было зафиксировано", - отметил он.

Саркисов пояснил, что встречи с избирателями стали главным фактором победы на выборах. "Было около 50 кандидатов, которые встречались в интенсивном режиме. Это были локальные встречи на 15-17 человек, когда люди приходили во двор и просто общались с кандидатами", - сказал эксперт.

Те же, кто не устраивал встреч, а сделал ставку на наружную рекламу, проиграли. Например, ЛДПР. "Это большая недоработка ЛДПР. Один кандидат прошел, хотя ожидали 2-3. Билбордами одними не отделаешься. Было 45 кампаний и в каждой надо было придумывать свою повестку. Каждый раз отстраиваться по-своему. Вместо этого Жириновский, видимо, слишком много времени проводил в Крыму", - сказал Матвейчев.

По мнению экспертов, либеральной оппозиции - партии "Гражданская платформа" и "Яблоко", то им не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм и поддержки властей подавляющим большинством населения.

В столице работал штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму

"Критиковать власть сейчас не модно. Это рассматривается как предательство и удар в спину. Отсюда возросший рейтинг власти. Лидер московской "Гражданскорй платформы" Вышегородцев так и сказал: "не наше время и не наш тренд. Нет смысла тратить деньги и силы, когда избиратель тебя не услышит", - подчеркнул Матвейчев.

Политологи также назвали мифом административный ресурс, на этих выборах его не было.

"Вот действующий депутат, лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков сенсационно победил Владимира Зотова, префекта (Юго-Восточного административного округа) с более чем 20-летним стажем. Если кто-то еще думает, что в Москве административный ресурс всем командует, взгляните на 21 округ, и все станет ясно", - заявил Макаренко.

Напомним, 14 сентября в столице выбирали депутатов в Мосгордуму VI созыва. В городе работали 3592 участка, проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.

Ожидается, что результаты голосования станут известны 18 сентября. В Мосгордуму на пять лет будут избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте борются 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

В помещении для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. Со всех избирательных участках была организована прямая трансляция.