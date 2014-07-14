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Продукты

14 июля 2014, 17:15

Агропродовольственные кластеры могут появиться в Москве

Мосгордума товары продукты кластеры агрокомплексы

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице могут появиться агропродовольственные кластеры. Соответствующий проект закона, который вносит изменения в ряд статей закона "О продовольственной безопасности города Москвы", был рассмотрен 14 июля на заседании комиссии по экономической политике, науке и промышленности, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

В частности, предлагается дополнить закон такими понятиями как "агропродовольственный кластер" (АПК) и "управляющая организация агропродовольственного кластера". Согласно документу, московское правительство будет утверждать порядок, условия присвоения и подтверждения статуса управляющей организации АПК. Отмечается, что АПК планируется предоставлять налоговые льготы.

"Не каждая овощная база при таких условиях сможет стать агропродовольственным кластером. Город хочет влиять на политику инвестора, предоставляя налоговые льготы только тем предприятиям, которые будут соответствовать критериям АПК", - подчеркнул председатель комиссии Игорь Протопопов.

В свою очередь, представители ассоциации оптовых и розничных рынков Москвы сообщили, что члены организации поддерживают внесения дополнений в существующий закон. По итогам заседания комиссии было принято решение рекомендовать депутатам поддержать законопроект.

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