Памятник генералу Маргелову установят на севере Москвы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Хорошевском районе Москвы появится памятник герою Советского союза, легендарному генералу Василию Маргелову. Установку монумента одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, сообщает "Вечерная Москва".

Предлагается возвести памятник на пересечении улицы Маргелова с проектируемым проездом, напротив дома № 23Г по улице Поликарпова на севере Москвы.

Монумент будет создан за счет средств фонда содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, социальной поддержке ветеранов спецподразделений и членов их семей имени Героя Советского Союза генерала армии Маргелова.

Советский военачальник, Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов (1909-1990) является создателем воздушно-десантных войск, которыми командовал более 20 лет. Руководил действиями ВДВ при вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году, был председателем экзаменационной комиссии в Рязанском воздушно-десантном училище. За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков, последний из них - в 65-летнем возрасте.

Под руководством генерала Маргелова были созданы тяжелые парашютные платформы, парашютные системы и тары для десантирования грузов, парашютные приборы. Также при Маргелове специально для десантников начали создавать модификации стрелкового оружия.

Вклад Маргелова в формирование ВДВ в их нынешнем виде нашел отражение в шуточной расшифровке аббревиатуры ВДВ – "Войска дяди Васи".

Напомним, улица имени Василия Маргелова появилась в Хорошевском районе в конце 2013 года. До этого она носила название – Проектируемый проезд №6367. Улица расположена между Хорошевским шоссе и Проектируемым проездом №6161. Также на Хорошевском шоссе, 34, по этому случаю была открыта мемориальная доска.