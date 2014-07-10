Олег Митволь отказался от участия в выборах в Мосгордуму

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Экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов в Мосгордуму, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника агентства, Олег Митволь в четверг, 10 июля, подал заявление в территориальную избирательную комиссию №9 о снятии своей кандидатуры с выборов. Отметим, что Митволь уже собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатом. Сам экс-префект отказался комментировать свое решение.

В 2004-2009 годах Олег Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора. В 2009-2010 занимал должность префекта САО. С апреля 2012 года является председателем центрального совета "Альянса зеленых и социал-демократов".

Напомним, что 10 июля в 18.00 в Москве завершается прием документов от кандидатов на выборы в Мосгордуму. На данный момент документы подали более 400 человек, большая часть которых – самовыдвиженцы. Столичные окружные избиркомы зарегистрировали 30 кандидатов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.