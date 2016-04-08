В Мосгордуме представят схему расположения мест для уличных артистов на Арбате

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Муниципальные депутаты представят в Мосгордуме схему расположения мест для выступления уличных музыкантов на территории пешеходной зоны Арбата, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу муниципального округа Евгения Бабенко.

Он пояснил, что музыканты, художники и артисты будут располагаться только в тех местах, где нет жилых домов, то есть в начале улицы.



"У меня есть предложение, которое я буду озвучивать. Музыканты тоже должны меняться каждые два-три часа, чтобы не привязалась музыка одна и та же", – добавил Бабенко.

По его словам, на комиссии также обсудят вопрос получения уличными музыкантами денег от прохожих за свои выступления.

Ранее m24.ru сообщало, что власти Москвы определят площадки в 16 парках и четырех музеях-усадьбах для выступлений уличных музыкантов. Предусмотрен порядок отбора музыкантов по жанрам для выступлений в парках и на территории музеев-усадеб. Время выступления уличных музыкантов в парках будет ограничено тремя часами в день. Также они не смогут просить у прохожих деньги за свои выступления.