"Школу современной пьесы" восстановят за счет городского бюджета

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют выделить деньги на восстановление сильно пострадавшего от пожара здания театра "Школа современной пьесы". Расходы на сохранение сгоревшего помещения Мосгордума предусмотрит в проекте городского бюджета на 2014 год.

Поправки в проект бюджета Москвы на будущий год принимаются до 9 ноября. Власти надеются, что до этого дня информация о том, какую сумму потребуется потратить на восстановление здания театра, будет уже известна, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента культуры столицы Сергея Капкова.

Напомним, что 3 ноября около полудня в здании театра "Школа современной пьесы" вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По словам пожарных, тушить старинное здание было особенно сложно из-за деревянных перегородок. В ходе пожара в здании на Неглинной обрушилась кровля. В этот день в театре должно было пройти три спектакля. Первый из них – детская музыкальная постановка "Вредные советы". Зрителей успели вовремя вывести из горящего здания. Всего было эвакуировано 300 человек, никто не пострадал. Ближайшие московские спектакли театра отменены, зрителям будут возвращены деньги за билеты.