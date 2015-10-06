Фото: m24.ru/Антон Великжанин
В Москве могут состояться соревнования по ГТО среди журналистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова.
"Было бы хорошей идеей, если бы мы сделали корпоративные журналистские соревнования по ГТО. Это было бы интересно. Можно попробовать в следующем году такие игры провести. Журналистский Кубок по ГТО", - сказал Щитов.
Ранее Щитов заявлял, что пожилые москвичи смогут сдавать нормативы ГТО на "олимпийских" зарядках и в рамках больших спортивных мероприятий в столичных парках.
По его словам, сотрудники крупных компаний и фирм также смогут сдать нормы ГТО в рамках Московских областных зимних корпоративных игр.
Напомним, Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Ссылки по теме
- Пенсионеры смогут сдать нормы ГТО в парках Москвы
- Владимир Путин подписал закон о возрождении комплекса ГТО
Согласно закону, местные органы самоуправления могут создавать центры тестирования по выполнению нормативов комплекса по трем уровням сложности.
Уровни соответствуют золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия. Выполнение комплекса ГТО осуществляется бесплатно и добровольно.
Также закон обязывает правительство включать оценку эффективности мер по реализации ГТО в ежегодный доклад президенту об уровне физической подготовки россиян.