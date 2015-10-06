Фото: m24.ru/Антон Великжанин

В Москве могут состояться соревнования по ГТО среди журналистов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова.

"Было бы хорошей идеей, если бы мы сделали корпоративные журналистские соревнования по ГТО. Это было бы интересно. Можно попробовать в следующем году такие игры провести. Журналистский Кубок по ГТО", - сказал Щитов.

Ранее Щитов заявлял, что пожилые москвичи смогут сдавать нормативы ГТО на "олимпийских" зарядках и в рамках больших спортивных мероприятий в столичных парках.

По его словам, сотрудники крупных компаний и фирм также смогут сдать нормы ГТО в рамках Московских областных зимних корпоративных игр.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Согласно закону, местные органы самоуправления могут создавать центры тестирования по выполнению нормативов комплекса по трем уровням сложности.

Уровни соответствуют золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия. Выполнение комплекса ГТО осуществляется бесплатно и добровольно.

Также закон обязывает правительство включать оценку эффективности мер по реализации ГТО в ежегодный доклад президенту об уровне физической подготовки россиян.