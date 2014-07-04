Выборы в МГД пройдут честно - Собянин

Предстоящие выборы в Мосгордуму будут открытыми и честными - Собянин

Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными. С таким заявлением мэр столицы выступил перед журналистами в пятницу, 4 июля.

"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Мэр Москвы о выборах "Выборы в Москве простыми никогда не были и не будут. Выборы, безусловно, будут конкурентными, жёсткими, но я убеждён, что они будут честными и открытыми." "Выборы в Москве простыми никогда не были и не будут. Выборы, безусловно, будут конкурентными, жёсткими, но я убеждён, что они будут честными и открытыми." "Все возможные варианты фальсификаций давно известны. Они описаны технологами и политиками, поэтому по каждому такому направлению мы активно работаем, чтобы устранить любые подозрения." "Никаких открепительных списков не будет в Москве, никаких централизованных голосований граждан, которые работают на непрерывном производстве, не будет." "Задача руководителей предприятий – обеспечить так, чтобы граждане могли приехать на свой участок и проголосовать самостоятельно, а не путём доставки в автобусе или какими-то колоннами."





Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

"Все возможные варианты фальсификаций, они давно известны, описаны технологами и политиками. Поэтому по каждому такому направлению мы активно работаем, чтобы устранить любые подозрения", - подчеркнул Собянин.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Кроме того, Мосгоризбирком утвердил список из пяти партий, которым не нужно собирать подписи избирателей перед выборами в Мосгордуму. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидатам от других партий или самовыдвиженцам для регистрации придется собрать подписи не менее трех процентов всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысячи подписей.

Мэр Москвы о выборах "На всех участках будут установлены камеры видеонаблюдения, все урны будут прозрачными и все участки, которые были обеспечены КОИБами, они будут обеспечены ими вновь." "На всех участках будут установлены камеры видеонаблюдения, все урны будут прозрачными и все участки, которые были обеспечены КОИБами, они будут обеспечены ими вновь." "Мы голосуем стопроцентно по одномандатным округам. И партийными списками прикрыться никому не удастся. Он будет персонально отвечать перед избирателями, что они сделали до того и на что они способны." "Кандидаты – это не просто какие-то случайные люди, которые назначены партийными функционерами, это те люди, которые прошли праймериз, реальный отбор, и решение о возможности победить решено самими москвичами."



3 июля МГИК зарегистрировал перового кандидата в депутаты МГД. Была принята кандидатура Ирины Копкиной от партии "Яблоко". Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 партий. На регистрацию поступили документы от 272 кандидатов, из них 186 самовыдвиженца.

Как пройдут выборы в Мосгордуму



Напомним, ранее Сергей Собянин заявил, что городские теле- и радиоканалы могут предоставить бесплатное эфирное время для дебатов кандидатам в депутаты Мосгордумы.

По мнению мэра, от наиболее четкого представления программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным будет выбор москвичей. Поэтому мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей. Формат и подробности дебатов будут обсуждаться совместно с журналистами.