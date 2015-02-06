Павильоны "Мосфильма" сносить не будут - Шахназаров

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

На территории киностудии "Мосфильма" хотят построить киноконцертный комплекс с тремя залами и двумя павильонами. В настоящее время разрабатывается проект соответствующего постановления.

По словам директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, этот проект существует уже полтора года. Он согласован с руководством страны. Но павильоны сносить не собираются.

"Строительство киноконцертного зала будет, но не за счет 31 павильона. Павильоны остаются и не будут снесены. Необязательно сносить здания, ведь у нас есть место прямо с выходом на Мосфильмовскую улицу - за третьим блоком. Там и будет располагаться новый концертный зал", – рассказал Шахназаров M24.ru.

Он добавил, что, помимо зала, планируется построить за еще два павильона за счет инвестора. "Если это все произойдет – это будет очень хорошо для "Мосфильма". Разве плохо, что у студии будет свой киноконцертный зал, где можно проводить фестивали и показы фильмов", – добавил директор киностудии.

Инвестора, по его словам, выбирало государство. "Если государство доверяет тому или иному инвестору, почему мы должны не доверять? Наше дело предложить то, что будет действительно способствовать развитию студии, мы и предложили. Это изначально была наша инициатива, мы обратились с этой идеей к президенту, и он ее поддержал", – добавил Шахназаров.

Шапка Бывалого и мощеная дорога: как живет "Мосфильм"

Ранее сообщалось, что на территории киностудии планируется снести три десятка строений, и построить на их месте киноконцертный комплекс с тремя залами и двумя павильонами. Также там может появиться комплекс для реквизитов и костюмов киностудии "Мосфильма".Кроме того, на территории хотят построить офисные и жилые здания. Займется этим инвестор "Альтера Парк", за счет которого и будет финансироваться проект. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что на основании постановления правительства инвестиционный договор с "Альтера Парк" будет заключен без проведения торгов.

Напомним, в 2014 году “Мосфильм” отпраздновал свое 90-летие. Всего в стенах киностудии было создано более 2500 фильмов.

В декабре прошлого года Google оцифровал павильоны и территории "Мосфильма" - теперь по главному киноконцерну страны могут виртуально прогуляться все желающие. В рамках экскурсии на портале проекта Google "Академия культуры" можно в деталях рассмотреть раритетную "Волгу" из "Берегись автомобиля" и декорации "Старой Москвы".

Именно на "Мосфильме" создавались такие легендарные советские и российские ленты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Я шагаю по Москве", "Бриллиантовая рука" и другие. Киностудия представляет собой целый город.