Спроектирован новый лечебный корпус Морозовской больницы

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Морозовской детской больницы будет построен новый лечебный корпус. Здание сможет принять до 500 пациентов.

Проект предусматривает строительство семиэтажного здания, которое будет соединено надземным переходом с существующим корпусом, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В новом корпусе будут располагаться терапевтический и хирургический профили. В частности, откроются отделения эндокринологии, пульмонологии, нейрохирургии, нейроонкологии, травматологии и другие. Помимо палат и лечебно-диагностических помещений предусмотрено обустройство игровых и учебных комнат.

Операционный блок будет оснащен новейшим оборудованием. В нем откроется диагностическая лаборатория, в которой планируют проводить около 2 миллионов исследований в год.

Помимо строительства нового корпуса в Морозовской больнице проведут реконструкцию кислородно-газификационной станции, которая обеспечит подачу газов для медицинских целей в построенный корпус.