29 мая 2017, 21:23

В мире

Президент Молдавии возмутился высылкой из страны российских дипломатов

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент Молдавии Игорь Додон возмущен решением правительства выслать из страны пятерых российских дипломатов. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Додон высказал категорическое осуждение представителям молдавской дипломатии в связи с недружественным жестом. По мнению президента, это решение стало провокацией против него, направленной на ухудшение молдавско-российских отношений.

Он предупредил правительство, что решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным.

Ранее сообщалось, что пять дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов.

