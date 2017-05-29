Президент Молдавии возмутился высылкой из страны российских дипломатов

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент Молдавии Игорь Додон возмущен решением правительства выслать из страны пятерых российских дипломатов. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Додон высказал категорическое осуждение представителям молдавской дипломатии в связи с недружественным жестом. По мнению президента, это решение стало провокацией против него, направленной на ухудшение молдавско-российских отношений.

Он предупредил правительство, что решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным.

Ранее сообщалось, что пять дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов.