Президент и премьер Молдавии обсудят назначение новых послов

Президент Молдавии Игорь Додон намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром страны Павлом Филипом вопрос о назначении новых послов, в том числе в России, передает ТАСС.

Неделей ранее Филип предоставил Додону на утверждение список претендентов на должность послов, однако президент отказался назначать глав дипмиссий в Белоруссии, Великобритании и Австрии, куда премьер хотел направить своих соратников по Демократической партии.

Свое решение Додон прокомментировал тем, что не станет назначать на должность послов тех, кто не будет защищать интересы Молдавии. По информации молдавских СМИ, на этой почве между президентом и премьером произошла серия конфликтов.