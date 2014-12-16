Проект развития Мневниковской поймы реализуют через 7-8 лет

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На реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться 7-8 лет. Об этом в ходе общественных слушаний сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В принципе, такой проект можно реализовать за 7-8 лет, но это тоже длительный срок", - цитирует Кузнецова Агентство "Москва".

Архитектор отметил, что сохранить деревню Терехово при реализации проекта не удастся. "Надо сразу сказать, что это невозможно. Развитие территорий предусматривает постепенный вывод деревни Терехово, будут соответствующие компенсации", - добавил Кузнецов.

Также Сергей Кузнецов подчеркнул, что Мневниковская пойма будет доступна для транспорта.

Как изменится Мневниковская пойма

"Транспорт будет развиваться, будет две станции метро, более того, есть концепция развития речного транспорта, транспорт на Москве-реке будет развиваться и пассажирский и грузовой, будет много способов достигнуть Мневниковской поймы и с центра с Москвы, и с периферии", - сказал архитектор.

В случае реализации проекта территории, прилегающие к Парламентскому центру, будут открыты для горожан, добавил Кузнецов.

"Одно из условий, которые мы предлагаем, как город, внести - это открытость и доступность территорий, как это происходит в парламентских центрах в других городах. Международная практика состоит в том, что открывается не только территория, но и даже здания открывают, в Берлине по зданию Рейхстага вводят экскурсии. Не факт, что у нас будет то же самое, но открытость и проницаемость территорий, не огораживание их забором - здесь мы сможем добиться нужного результата", - пояснил архитектор.

Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч квадратных метров, куда переедут Совет Федерации и Госдума.

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.