Бригады судмедэкспертов и психиатров направлены из Москвы в Казань

Фото: ИТАР-ТАСС

Спецбортом в Казань направлены бригады специалистов судебно-медицинской экспертизы Российского Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ и врачей психиатров Государственного научного центра социальной и судебной экспертизы имени Сербского во главе с главным специалистом психиатром Минздрава Зурабом Кекелидзе.

Специалисты приступят к опознанию тел погибших. Родственникам и близким умерших в авиакатастрофе уже оказывают необходимую помощь.

В настоящий момент в Казани создан штаб по координации работы медиков, который возглавляет заместитель министра здравоохранения Айрат Фаррахов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, самолет Boeing-737, летевший из Москвы, разбился в аэропорту Казани вечером 17 ноября. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших, на место крушения прибыл глава МЧС России Владимир Пучков и ожидается прилет начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина.