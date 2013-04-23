"РГ": Заключенным разрешат читать электронные книги в тюрьме

Фото: ИТАР-ТАСС

В России появится новый тип тюрем особого режима. Осужденным можно будет иметь при себе электронные книги или аудиокниги, а вместо свиданий им разрешат телефонные переговоры.

кроме того, арестантов, которые уклоняются от работы, заставят платить за свое содержание в "казенном доме", пишет "Российская газета".

Создавать тюрьмы с таким режимом будут на базе колоний для пожизненно заключенных. Согласно проекту Минюста, первые десять лет "смертники" будут сидеть в тюрьмах строгого режима, а остальное – в хорошо охраняемых поселениях.

В новую систему исполнения наказаний войдут исправительные колонии, колонии-поселения и лечебно-исправительные учреждения. Также будут созданы воспитательные центры – для подростков-арестантов.В них будет несколько видов содержания - обычное, облегченное, льготное и строгое. Юным зэкам, которые находятся в тюрьме на льготных условиях, могут разрешить проживание вне центра или в общежитиях.

В качестве послабления осужденным разрешат краткосрочные отъезды до семи суток. "Отпуск" могут предоставить только в связи с исключительными обстоятельствами: смертью или тяжелой болезнью родственника, стихийное бедствие и прочий "форс-мажор".

Другие материалы "Российской газеты"