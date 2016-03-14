Минобороны разработает мост-невидимку

Фото: m24.ru

Российское министерство обороны совместно разработает разборный мост-невидимку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства, генерала армии Дмитрия Булгакова.

По его словам, мосты должны быть невидимыми для средств обнаружения "в целях повышения живучести мостовой переправы". Булгаков добавил, что конструкции создаются из композиционных материалов, позволяющих снизить массу мостов, увеличить грузоподъемность и длину пролетов, а также уменьшить время сборки.

В то же время научно-исследовательские работы идут без привлечения государственных бюджетных средств, подчеркнул генерал.

Работы по созданию мостов-невидимок в том числе ведут специалисты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева – там разрабатывают в частности средства переправы войск через водные преграды.