Путин подписал указ о призыве на сборы военнослужащих запаса

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал указ о военных сборах на два месяца для военнослужащих запаса, соответствующий документ размещен на портале "Гарант".

Сроки проведения учебных сборов устанавливают региональные власти, при этом проверочными сборами занимается Минобороны. Резервисты пройдут службу в вооруженных силах, внутренних войсках МВД, в органах госохраны и в ФСБ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Сергей Кривенко рассказал M24.ru, что на период сборов военные части будут комплектоваться "запасниками", отслужившими в армии и обладающие теми специальностями, по которым требуется переобучение.

"Тех, кто не служил в армии по здоровью, могут призвать только в исключительных случаях", - подчеркнул он.

Оповещать граждан о медосвидетельствовании и направлении в воинские части будут военкоматы. Призванные на военные сборы имеют право на получение денежных выплат по воинскому званию и занимаемой должности, командировочных, продовольственное и вещевое обеспечение, а также бесплатное получение медпомощи.

Количество резервистов, которых призовут в 2015 году, неизвестно. Отметим, что такие мероприятия проходят в России каждый год.