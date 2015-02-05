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Законы

5 февраля, 14:37

Путин подписал указ о призыве на сборы военнослужащих запаса

Минобороны законы оборона призывники военные сборы

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал указ о военных сборах на два месяца для военнослужащих запаса, соответствующий документ размещен на портале "Гарант".

Сроки проведения учебных сборов устанавливают региональные власти, при этом проверочными сборами занимается Минобороны. Резервисты пройдут службу в вооруженных силах, внутренних войсках МВД, в органах госохраны и в ФСБ.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Сергей Кривенко рассказал M24.ru, что на период сборов военные части будут комплектоваться "запасниками", отслужившими в армии и обладающие теми специальностями, по которым требуется переобучение.

"Тех, кто не служил в армии по здоровью, могут призвать только в исключительных случаях", - подчеркнул он.

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Оповещать граждан о медосвидетельствовании и направлении в воинские части будут военкоматы. Призванные на военные сборы имеют право на получение денежных выплат по воинскому званию и занимаемой должности, командировочных, продовольственное и вещевое обеспечение, а также бесплатное получение медпомощи.

Количество резервистов, которых призовут в 2015 году, неизвестно. Отметим, что такие мероприятия проходят в России каждый год.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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