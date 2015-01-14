Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

14 января 2015, 19:56

Порочащие российскую культуру фильмы могут запретить

Министерство культуры РФ Даниил Дондурей прокатные удостоверения КиноСоюз Андрей Прошкин

Фото: M24.ru

Министерство культуры подготовило ряд требований к фильмам для получения прокатных удостоверений. Если кино порочит российскую культуру, создает угрозу национальному единству или подрывает основы конституционного строя, его могут не допустить к прокату, сообщает "Интерфакс".

Проект постановления разработали в ноябре. Новые правила должны были начать действовать с 1 января 2015 года. Пока их вступление в силу отложено.

"Документ не вступает в силу с 1 января 2015 года, как предполагалось, так как пока не получены отзывы части министерств. На данном этапе завершено обсуждение проекта. В ближайшее время состоится совещание, на котором будут рассмотрены предложения и замечания, вынесенные в процессе этого обсуждения", - пояснили в Минкульте.

По данным "Интерфакса", эксперты выражают недоумение и озабоченность по поводу новых требований.

Ссылки по теме

Так, главный редактор журнала "Искусство кино", киновед, культуролог Даниил Дондурей удивлен появлением официального понятия "национальное единство". "Что такое национальное единство? Это совершенно новый термин, раньше его не было. Раньше была просто антисоветская пропаганда. Это беспрецедентная атака на здравый смысл, которая страшнее даже, чем мягкотелость, цинизм и опустошенность застоя. Это уже даже не цензура, цензура лишь механизм, а это - идеологическая доктрина", - заявил киновед.

Кинорежиссер, председатель КиноСоюза Андрей Прошкин убежден, что такое постановление может стать первым в ряду бесконечных идеологических запретов. "С появлением такого пункта в правилах о выдаче прокатных удостоверений открывается дорога к прямому запрету. Уже две картины - "Да и да" и "Комбинат "Надежда" - не попали на экран из-за закона о мате, уже подправлен "Левиафан". Разговоры о необходимости убрать из проката "вредные" картины становятся все громче. Ни секунды не сомневаюсь, что вскоре мы узнаем о злонамеренных попытках опорочить национальную культуру и запретах картин. Говорить об этом можно уверенно, поскольку мы все это уже проходили", - отметил режиссер.

Прошкин предположил, что документ помешает развитию талантливого кино. "Мы не успеем оглянуться, как необычные, выбивающиеся из привычных рамок фильмы окажутся под реальной угрозой запрета. И никакого способа защититься нет", - подытожил режиссер.

Напомним, наличие прокатного удостоверения для показа фильма стало обязательным 1 июля 2014 года. Тогда же вступил в силу закон о запрете мата в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении любых произведений. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать