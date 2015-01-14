Порочащие российскую культуру фильмы могут запретить

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Министерство культуры подготовило ряд требований к фильмам для получения прокатных удостоверений. Если кино порочит российскую культуру, создает угрозу национальному единству или подрывает основы конституционного строя, его могут не допустить к прокату, сообщает "Интерфакс".

Проект постановления разработали в ноябре. Новые правила должны были начать действовать с 1 января 2015 года. Пока их вступление в силу отложено.

"Документ не вступает в силу с 1 января 2015 года, как предполагалось, так как пока не получены отзывы части министерств. На данном этапе завершено обсуждение проекта. В ближайшее время состоится совещание, на котором будут рассмотрены предложения и замечания, вынесенные в процессе этого обсуждения", - пояснили в Минкульте.

По данным "Интерфакса", эксперты выражают недоумение и озабоченность по поводу новых требований.

Так, главный редактор журнала "Искусство кино", киновед, культуролог Даниил Дондурей удивлен появлением официального понятия "национальное единство". "Что такое национальное единство? Это совершенно новый термин, раньше его не было. Раньше была просто антисоветская пропаганда. Это беспрецедентная атака на здравый смысл, которая страшнее даже, чем мягкотелость, цинизм и опустошенность застоя. Это уже даже не цензура, цензура лишь механизм, а это - идеологическая доктрина", - заявил киновед.

Кинорежиссер, председатель КиноСоюза Андрей Прошкин убежден, что такое постановление может стать первым в ряду бесконечных идеологических запретов. "С появлением такого пункта в правилах о выдаче прокатных удостоверений открывается дорога к прямому запрету. Уже две картины - "Да и да" и "Комбинат "Надежда" - не попали на экран из-за закона о мате, уже подправлен "Левиафан". Разговоры о необходимости убрать из проката "вредные" картины становятся все громче. Ни секунды не сомневаюсь, что вскоре мы узнаем о злонамеренных попытках опорочить национальную культуру и запретах картин. Говорить об этом можно уверенно, поскольку мы все это уже проходили", - отметил режиссер.

Прошкин предположил, что документ помешает развитию талантливого кино. "Мы не успеем оглянуться, как необычные, выбивающиеся из привычных рамок фильмы окажутся под реальной угрозой запрета. И никакого способа защититься нет", - подытожил режиссер.

Напомним, наличие прокатного удостоверения для показа фильма стало обязательным 1 июля 2014 года. Тогда же вступил в силу закон о запрете мата в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении любых произведений. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей.