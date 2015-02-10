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Политика

10 февраля, 20:35

Минфин предлагает не индексировать соцвыплаты в 2015 году

Министерство финансов бюджет власть соцвыплаты индексация зарплат

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Министерство финансов России предлагает не индексировать социальные выплаты и зарплаты бюджетников в 2015 году. С соответствующим заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

По мнению Силуанова, эти меры позволят снизить нагрузку на бюджет этого и будущего годов, а также помогут снизить спрос на импортную продукцию.

"Неиндексация в этом году приведет к тому, что в 2016 году размер дополнительных ресурсов, затраченных на борьбу с инфляцией будет меньше", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что без "заморозки" роста социальных выплат и зарплат невозможно будет побороть инфляцию, которая ожидает на уровне 12,2% в 2015 году.

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Напомним, ранее глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что пик инфляции в России будет в марте-апреле в интервале 15-17 процентов. Он подтвердил сделанный ранее годовой прогноз инфляции в 12,2%. Пересматривать ее оснований пока нет, отметил чиновник.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли антикризисный план правительства на ускорение инфляции, министр заявил, что этот план не предусматривает больших вливаний в экономику.

Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента.

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