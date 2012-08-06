В Москве отпразднуют День финансиста

ИТАР-ТАСС

Финансисты отметят свой профессиональный праздник 8 сентября. В этот день Министерству финансов России исполнится 210 лет, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

В программе: концерт, награждение победителей Всероссийского студенческого конкурса на лучшую дипломную работу, конкурс "Финансистка года", творческая выставка "Мир искусства: финансисты творят" и награждение лауреатов премии финансового сообщества "Репутация года".

Кроме того, в праздничный день состоится научно-практическая конференция "Актуальные проблемы в области финансов и пути их решения".

Однако главным событием Дня финансиста станет акция "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях". Эксперты финансового рынка 7 и 8 сентября посетят московские школы, колледжи и вузы, где проведут лекции и мастер-классы.

Напомним, что 8 сентября 1802 года российский император Александр I издал манифест о создании в стране Министерства финансов. Это ведомство является одним из старейших учреждений России.