Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в России

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минпромторг предложил ввести систему tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Как сообщает ТАСС, решение по этому вопросу могут принять в ближайшее время.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство отправило предложение по введению tax free в Минфин, а все промежуточные решения по запуску системы уже приняты.

В пилотном режиме проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а в случае успеха, его распространят по всей стране.