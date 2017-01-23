Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2017, 14:02

Экономика

Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в России

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минпромторг предложил ввести систему tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Как сообщает ТАСС, решение по этому вопросу могут принять в ближайшее время.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство отправило предложение по введению tax free в Минфин, а все промежуточные решения по запуску системы уже приняты.

В пилотном режиме проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а в случае успеха, его распространят по всей стране.

TAX FREE SHOPPING

Система tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.

НДС за покупки вернут туристами при обратном пересечении границы. Суммы возврата могут составить от 7 до 22 процентов от стоимости приобретенного вне зависимости от величины НДС.

Столичные аэропорты поддержали идею введения системы tax free в России.

Минфин налоги tax free Минпромторг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика