Минпромторг анонсировал запуск проекта tax free в России

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Минпромторг предложил ввести систему tax free в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Как сообщает ТАСС, решение по этому вопросу могут принять в ближайшее время.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство отправило предложение по введению tax free в Минфин, а все промежуточные решения по запуску системы уже приняты.
В пилотном режиме проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а в случае успеха, его распространят по всей стране.
TAX FREE SHOPPINGСистема tax free shopping позволяет нерезидентам государства при выезде из страны пребывания получать компенсацию НДС на приобретенные ими товары прямо в аэропорту.
НДС за покупки вернут туристами при обратном пересечении границы. Суммы возврата могут составить от 7 до 22 процентов от стоимости приобретенного вне зависимости от величины НДС.
Столичные аэропорты поддержали идею введения системы tax free в России.