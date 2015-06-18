Сегодня в СМИ: шенгенская виза и система контроля за здоровьем водителей

Фото: M24.ru

С сентября въехать в Шенгенскую зону можно будет только по отпечаткам пальцев

С 14 сентября этого года россияне смогут получать шенгенские визы только при условии предоставления биометрических данных, сообщает "Российская газета". Речь идет о процедуре дактилоскопии. То есть гражданин, желающий въехать в Шенгенскую зону, а сегодня в нее входят 26 европейских государств, должен будет явиться в консульство или визовый центр конкретной страны, предоставить пакет нужных документов и сдать отпечатки пальцев.

"Мосгортранс" внедряет новую систему контроля за здоровьем водителей

"Мосгортранс" внедряет новую систему контроля за здоровьем водителей, пишет "Российская газета". Теперь у водителя не просто проверяют давление и наличие алкоголя в крови, но и составляется полная картина его здоровья по многим параметрам. К примеру, норма артериального давления у каждого человека своя. Допуская водителя в рейс, медработник должен это учитывать. В рамках такого скрининга фиксируются разные параметры самочувствия водителя, а затем ведется наблюдение за их динамикой. Если показатели ухудшаются, это повод отстранить человека от работы, отправить на дополнительное обследование.

В каждой бригаде "скорой помощи" появится аптечка паллиативной помощи

С 1 июля начнут действовать новые, упрощенные правила предоставления безнадежным больным сильнодействующих препаратов для обезболивания, передает "Российская газета". Уже почти решен вопрос с обеспечением наркотическими препаратами больных, которые лечатся не по месту основного жительства. Порядок расчетов между регионами должен в ближайшее время утвердить минфин. Кроме того, минздрав предложил регионам уже сейчас в обязательном порядке укомплектовать бригады "скорой помощи" наркотическими обезболивающими. Пока система паллиативной помощи выстраивается - часть ее функций возьмет на себя неотложная медицина.

На пути клиентов НПФ встали новые заявления

Планы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в этом году привлечь рекордное число новых клиентов могут не осуществиться, пишет "Коммерсант". Причиной может стать чисто техническое нововведение - изменение формы заявления на перевод накоплений. Появление в документе новых полей, обязательных для заполнения гражданами, в несколько раз повышает вероятность ошибок, а по забракованным заявлениям средства не переведутся.

Кремль и поисковики договорились смягчить закон о "праве на забвение"

17 июня в комитете Госдумы по информационной политике состоялось совещание с участием представителей "Яндекса", РАЭК и сотрудников администрации президента, сообщает "РБК". Обсуждалась корректировка законопроекта о "праве на забвение", чтобы мнение отрасли было учтено ко второму чтению. В итоге депутаты и представители интернет-отрасли договорились о поправках в законопроект, обязывающий поисковики удалять ссылки по запросам граждан.

Tele2 ищет смартфоны, чтобы продавать их под своим брендом

В преддверии запуска сети в Москве, намеченного на 15 августа, Tele2 провела переговоры с несколькими производителями смартфонов о закупке у них брендированных устройств, передают "Ведомости". Речь шла о поставке нескольких сотен тысяч смартфонов в течение нескольких кварталов. Пока Tele2 ни с кем не удалось договориться о цене.

Минфин придумал, как резать бюджет

Минфин придумал, как резать бюджет, сообщают "Ведомости". Вместо секвестра бюджета минфин предлагает сократить индексацию социальных расходов и продлить 10-процентное сокращение финансирования госпрограмм на следующие три года. Тогда бюджет уложится в предельные значения расходов.