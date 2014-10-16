Сегодня в СМИ: интервью Горбачева, хищения из банка и иск к MasterCard

Фото: M24.ru

Михаил Горбачев дал интервью "Российской газете"

Первый президент СССР Михаил Горбачев дал интервью "Российской газете" в связи с приближающемся 25-летием падения Берлинской стены.

Он рассказал об участии СССР в объединении ФРГ и ГДР, о своем взгляде на происходящее на Украине, а также о планах НАТО расширяться на восток.

Минфин поддержит Центробанк в борьбе с ростом валютного курса

Министерство финансов присоединяется к Центральному банку России в борьбе с курсом валют, сообщает "Российская газета".

Ведомство вводит новый инструмент – валютно-депозитные аукционы, а также разместит валюту, которая находится в казначействе, на депозитные счета в российских банках.

По мнению экспертов, так снизится спрос на доллары и евро, а банки станут более ликвидны.

Националиста Поткина задержали по делу о хищениях у вкладчиков БТА-банка

Бывшего лидера "Движения против нелегальной миграции" Александра Поткина (Белова) задержали в рамках уголовного дела о хищениях у вкладчиков БТА-банка 5 миллиардов долларов, сообщает "Коммерсантъ".

По мнению следствия, Поткин вместе с соучастниками от имени бывшего главы банка управлял незаконно выведенными активами в виде земельных участков.

Отметим, что сам экс-владелец БТА-банка находится во Франции, 17 октября суд планирует рассмотреть вопрос о его экстрадиции.

Москвич проиграл дело к MasterCard

Житель Москвы проиграл дело к платежной системе MasterCard – как пишет газета "Ведомости", он требовал 500 рублей за блокировку карты.

22 марта 2014 года Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали проводить операции клиентов банка "Россия", СМП-Банка, а также "Собинбанка" и "Инвесткапиталбанка".

Истца не уведомили о блокировке карты, и в результате он потерял 400 рублей – на переоформление карты в другом банке и проезд. Моральный вред мужчина оценил в 100 рублей.

В Подмосковье ликвидируют 38 железнодорожных переездов

В Московской области стартовал масштабный проект по ликвидации 38 железнодорожных переездов, передает "Коммерсантъ".

Переезды заменят путепроводами. Эксперты считают, что такая мера ликвидирует заторы, которые образуются около железной дороги.

Всего на это планируется потратить 100 миллиардов рублей, а в целом на решение транспортных проблем области до 2020 года будет выделено 6,2 триллиона рублей.