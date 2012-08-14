"Коммерсантъ": вторник, 14 августа 2012 года

«Обман заложен в человеческой природе»

Президент МОК Жак Рогге — об успехах и перспективах олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) ЖАК РОГГЕ в интервью АЛЕКСЕЮ ДОСПЕХОВУ подвел итоги лондонской Олимпиады и рассказал, чего ждет от Олимпиады в Сочи в 2014 году. Он также назвал свои основные достижения на посту руководителя главной в мировом спорте организации, среди которых — успешная борьба с допингом. "Ъ"

Иногородние станут местными

Минкомсвязи хочет отменить внутрироссийский роуминг

Абоненты сотовых операторов, перемещаясь по России, не должны переплачивать за звонки: их стоимость следует рассчитывать по тарифам региона, где находится звонящий, считают в Минкомсвязи. Эта формула может войти в новый закон «О связи», который министерство планирует представить в Госдуму весной 2013 года.

Владислав Новый, Анна Балашова, "Ъ"

Цены схватились за пистолеты

Топливо начало осеннее подорожание

Оптовые цены на топливо в России впервые за несколько недель начали повышаться. За последнюю неделю они выросли примерно на 1%. Пока на розничных ценах это почти не отразилось, но эксперты считают, что уже к сентябрю они начнут расти быстрее. Еще более активной динамики ждут от цен на дизельное топливо.

Александра Евдокимова, Кирилл Мельников, "Ъ"

Москву расширяют до демократии

Эксперты подготовили новую стратегию развития столицы

В московском правительстве обсуждается новая стратегия развития Москвы до 2025 года. В документе (есть в распоряжении “Ъ”) предлагается радикально изменить векторы развития города, превратив его в постиндустриальную европейскую столицу — без вредного производства, удобную для жизни людей. Однако разработчики уверены, что проект невозможно реализовать, не сменив систему управления Москвы. Эксперты считают, что эта стратегия вряд ли будет воплощена в жизнь, отмечая, что стратегии появляются со второй половины 90-х годов, но «ни одна не была реализована».

Наталья Городецкая, "Ъ"

Минфин пока держится за профицит

Бюджет семи месяцев исполнен с плюсом

По итогам января — июля 2012 года федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,9% ВВП. При доходах 7,3 трлн руб. расходы семи месяцев составили почти 7 трлн руб. Однако продолжающаяся коррекция мировых цен на нефть не оставляет правительству возможности надеяться на сохранение профицита по итогам всего года — Минэкономики и Минфин уже готовятся к осенней правке макроэкономических параметров госказны.

Вадим Вислогузов, "Ъ"

Участник игорного дела не задержался под стражей

Мосгорсуд не стал превышать предельно допустимый срок ареста Дмитрию Акулину

Вслед за прокурорскими фигурантами дела о крышевании незаконных игорных заведений в Подмосковье Мосгорсуд распорядился освободить бывшего оперуполномоченного ОБЭПа Дмитрия Акулина, обвиняемого в получении взяток. СКР ходатайствовал о продлении ареста на период ознакомления с материалами дела его сообщника, но суд решил, что обвиняемый не должен находиться под стражей, так как 15 августа истекает 18-месячный, предельный по закону срок его ареста.

Алексей Соковнин, "Ъ"

С деньгами на вылет

Клиентам Wind Jet придется раскошелиться

Сегодня управление гражданской авиации Италии в ходе экстренного заседания попытается разобраться с кризисной ситуацией, в которой оказалась авиакомпании Wind Jet. Лоукостер в минувшие выходные прекратил полеты, в результате чего тысячи иностранных туристов не смогут вылететь в пункт назначения. Как выяснил “Ъ”, наибольшие проблемы возникли у россиян, которые путешествуют без помощи турфирм: им придется доплатить за билеты других авиакомпаний суммы, значительно превышающие тарифы Wind Jet. При этом пассажиры вряд ли смогут получить компенсацию.

Александр Черных, Анна Занина, Марина Кругликова, "Ъ"

Уго Чавес готовится возглавить партизанское движение

На случай войны против США на территории Венесуэлы

Власти Венесуэлы намерены создать из отрядов народного ополчения полноценную партизанскую армию — на случай возможной агрессии со стороны США. Об этом говорится в готовящейся новой военной доктрине. Эксперты предсказывают: по мере приближения президентских выборов 7 октября венесуэльский лидер Уго Чавес будет все активнее играть на антиамериканских настроениях, отвлекая жителей страны от накопившихся социально-экономических трудностей.

Павел Тарасенко, "Ъ"