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Культура

24 июля 2014, 16:17

Ремейк "Иронии судьбы" снимут в Америке

Мила Кунис Александр Атанесян кино Киану Ривз Ирония судьбы

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 года

Режиссер фильма "Сволочи" Александр Атанесян снимет американскую версию "Иронии судьбы" с участием актеров из США. Об этом Атанесян сообщил в интервью корреспонденту M24.ru.

"Эта картина вызовет скандал и возмущение, но мне все равно", - заявил режиссер. По его словам, история любви, показанная в оригинальной картине Эльдара Рязанова, будет интересна и американскому зрителю. Об актерском составе пока ничего неизвестно.

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Кроме того, Атанесян работает над созданием lovestory с участием американских актеров русского происхождения - Милы Кунис, Милы Йовович и Ольги Куриленко. Также в картине примет участие Киану Ривз. Действие фильма будет развиваться в Санкт-Петербурге, а съемки предположительно начнутся следующим летом. Режиссер также работает над созданием фильма с участием Джеймса Франко и российской актрисы. Как отметил Атанесян, женскую роль получит либо Оксана Фандера, либо Вика Исакова.

Российский режиссер и продюсер Александр Атанесян известен работой над лентой 2006 года "Сволочи". В 1998 году Атанесян работал в качестве генерального продюсера фестиваля "Кинотавр".

О ремейках "Иронии судьбы"

Первая интерпретация картины Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" появилась в России в 2007 году. Над мелодрамой работал Тимур Бекмамбетов. В его картине действия развиваются спустя 30 лет после встречи Нади и Жени Лукашина. В центре повествования - дети героев, которые влюбляются друг в друга.

В июля 2013 года появился ремейк "Иронии судьбы", снятый в Индии. Ромком называется "Я люблю Новый год" и рассказывает о банкире, который отметил наступление нового года в сауне, после чего оказался в Нью-Йорке, где встретил свою любовь.

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