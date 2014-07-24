Ремейк "Иронии судьбы" снимут в Америке

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 года

Режиссер фильма "Сволочи" Александр Атанесян снимет американскую версию "Иронии судьбы" с участием актеров из США. Об этом Атанесян сообщил в интервью корреспонденту M24.ru.

"Эта картина вызовет скандал и возмущение, но мне все равно", - заявил режиссер. По его словам, история любви, показанная в оригинальной картине Эльдара Рязанова, будет интересна и американскому зрителю. Об актерском составе пока ничего неизвестно.

Кроме того, Атанесян работает над созданием lovestory с участием американских актеров русского происхождения - Милы Кунис, Милы Йовович и Ольги Куриленко. Также в картине примет участие Киану Ривз. Действие фильма будет развиваться в Санкт-Петербурге, а съемки предположительно начнутся следующим летом. Режиссер также работает над созданием фильма с участием Джеймса Франко и российской актрисы. Как отметил Атанесян, женскую роль получит либо Оксана Фандера, либо Вика Исакова.

Российский режиссер и продюсер Александр Атанесян известен работой над лентой 2006 года "Сволочи". В 1998 году Атанесян работал в качестве генерального продюсера фестиваля "Кинотавр".