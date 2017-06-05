Миллиардер Михаил Прохоров и "Квартет И" расскажут, о чем говорят мужчины

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Миллиардер Михаил Прохоров примет участие в съемках нового комедийного фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ.
Режиссером картины станет Флюза Фархшатова. Съемки комедии уже начались.
Как и в первых двух частях, главные роли исполнят актеры "Квартета И" Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. Российский миллиардер появится в камео. Кроме того, в съемках примут участие Татьяна Догилева и Алексей Барабаш.
Саундтрек к картине напишет российская рок-группа "Би-2"