Миллиардер Михаил Прохоров и "Квартет И" расскажут, о чем говорят мужчины

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Миллиардер Михаил Прохоров примет участие в съемках нового комедийного фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ.

Режиссером картины станет Флюза Фархшатова. Съемки комедии уже начались.

Как и в первых двух частях, главные роли исполнят актеры "Квартета И" Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. Российский миллиардер появится в камео. Кроме того, в съемках примут участие Татьяна Догилева и Алексей Барабаш.

Саундтрек к картине напишет российская рок-группа "Би-2"

Первая часть фильма "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году. Картина собрала в прокате 358,5 миллиона рублей. Вторая часть "О чем еще говорят мужчины" вышла в 2011 году и заработала 565 миллионов рублей.

