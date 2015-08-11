В "Булгаковском доме" пройдет ежегодная акция "День исполнения желаний"

Фото: vk.com/bulgakov_house

29 августа во дворе "Булгаковского дома" пройдет ежегодный фестиваль "День исполнения желаний".

Это один из самых любимых праздников гостей и сотрудников музея-театра "Булгаковский Дом", зародившийся сам собой и связанный с традицией, которую создали посетители знаменитого дома № 10 на Большой Садовой.

Когда "Булгаковский Дом" только появился, люди начали оставлять и прятать в нем записки с желаниями, так как верили в мистическую силу этого места. В какой-то момент записок стало так много, что было решено поставить специальный ящик "Почта любви". Раз в год на Садовой устраивается праздник, когда выпускают в небо тысячи воздушных шаров, внутрь которых помещают записки, собранные за год.

Праздничное представление будет состоять из театральных и музыкальных номеров. Режиссеры программы – Екатерина Негруца, Сергей Аронин, Вероника Родионова. Роли исполнят Георгий Сальников, Сергей Друзьяк, Гоша Антонов, Мария Матто, Олеся Петровская, Мария Лисицына, Екатерина Зеленская, Янина Исаичкина, Филипп Хитров и другие.