Следующая версия Windows будет бесплатной

Компания Microsoft планирует сделать бесплатной следующую версию своей операционной системы Windows. Правда, свободный доступ к платформе получат только пользователи устройств, работающих на Windows 8.

Пока неясно, будут ли какие-нибудь привилегии на загрузку обновления у обладателей более ранних версий Windows, сообщает портал BGR со ссылкой на главу подразделения Microsoft в Индонезии.

Отметим, что ранее обновленные версии Windows еще никогда не предоставлялись пользователям бесплатно. В то же время за апгрейд платформ iOS, Android и OS X обладатели гаджетов, работающих на этих операционных системах, не платят.

Microsoft представит новую версию операционной системы 30 сентября. Данные, просочившиеся в СМИ, свидетельствуют о том, что обновление вернет в платформу стартовое меню. Кроме того, Windows 9, как ожидается, интегрируют с голосовым помощником, который пока доступен только для пользователей Windows Phone. Эксперты считают, что обновление принесет и поддержку несколько рабочих столов.

По некоторым данным, новая версия операционной системы может получить название Threshold (что в переводе с английского означает "порог").

Напомним, что Windows 8 вышла осенью 2012 года, а ее обновление, Windows 8.1, увидело свет через год. В апдейт продукта вернулась кнопка "Пуск", без которой большинство пользователей просто не представляло себе работу на привычной платформе. С помощью кнопки появилась возможность переключаться между рабочим столом и начальным экраном.

Кроме того, минувшей весной компания прекратила техническую поддержку Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003. Система больше не получает обновлений. Таким образом Windows XP лишился защиты от вирусов, программ-шпионов и других угроз.

Как ранее сообщало издание M24.ru, Microsoft планирует все разновидности операционной системы Windows объединить в одну большую платформу. Это позволит разработчикам писать приложения, которые будут работать на всех версиях операционной системы, в том числе на тех, которые стоят на Windows Phone и Xbox.