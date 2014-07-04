Дни Москвы пройдут в Мехико в 2015 году

Панорама Мехико. Фото: ИТАР-ТАСС

Дни Москвы могут пройти в Мехико в будущем году. С соответствующим предложением выступил глава департамента международных связей города Сергей Черемин на встрече с послом Мексики в России Рубеном Бельтраном, сообщает пресс-служба департамента.

В качестве ответного мероприятия Черемин предложил провести в 2016 или 2017 году Дни Мехико в Москве. Глава департамента отметил, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Мексикой во многих сферах городской жизни, в частности, в области здравоохранения, туризма, спорта и безопасности транспорта. Черемин также предложил установить прямые связи между культурными учреждениями Москвы и Мехико.

В ноябре этого года делегация правительства Москвы намерена посетить столицу Мексики. В ходе визита запланировано подписание протокола о сотрудничестве двух городов.

Посол сообщил, что в сентябре в Москве пройдет масштабная туристическая презентация Мексики. В 2015 году исполняется 125 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мексикой и презентация приурочена к этой дате.

Отметим, что Мехико является одним из самых населенных городов мира. В агломерации столицы Мексики проживает более 21 миллиона человек.