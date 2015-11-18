Жители Медведкова спасли застрявшего под капотом котенка

Фото: vk.com/Медведково online

Жители Медведкова спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля, сообщил читатель m24.ru.

17 ноября в сообществе "Медведково online" в социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация с просьбой спасти котенка. Животное застряло под капотом иномарки на улице Широкая, 19/2. Машина стояла напротив детского садика. Котенок находился там уже два дня, видны были только лапки.

Фото: vk.com/Медведково online

В тот же день в сообществе появилась новость о том, что котенка спасли. "Благодаря оперативной помощи участников группы мы быстро вышли на владельца авто, подняли машину на домкрате и открутили защиту картера. Сейчас котенка везем в ветеринарную", – говорилось в сообщении.

В настоящее время спасенное животное находится у участников группы.

Напомним, в сентябре собаку, которая просидела двое суток без еды и питья в запертом автомобиле, выпустили на волю.

В присутствии множества свидетелей, прибывший на место участковый района Сокольники и жители двора аккуратно опустили стекло одной из дверей автомашины и вызволили лабрадора из плена. После этого стекло подняли обратно.

По словам участкового, личность владельца автомобиля установлена, однако связаться с ним не удалось. На время поисков владельцев автомобиля и собаки, животное приютила у себя женщина, принимавшая участие в спасении.